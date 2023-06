「ゲーム音楽」と「花火」を融合　「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」東大阪市 花園ラグビー場にて8月26日開催

東大阪市の花園ラグビー場にて8月26日、「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」が開催される。



スクウェア・エニックスが開発・運営するオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」の新生10周年を記念し、日本が世界に誇る「花火」の打ち上げ技術にゲームエンターテインメントという新たな要素を盛り込み「ゲーム音楽」と「花火」を融合させた新しい「エンターテインメント花火イベント」。



数々の冒険を彩ったファイナルファンタジーXIVの楽曲とシンクロした花火を打ち上げるだけではなく、ファイナルファンタジーXIVがこれまでに紡いできた物語・世界観を現実の演出やドローン・ショーに反映させた特別な演出を楽しめる。



ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC 関西地区

日程:8月26日

時間:開場16時/開演19時30分~(予定)

会場:東大阪市花園ラグビー場

チケット情報はこちら

© 2010 - 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.



