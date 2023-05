雨の日に得する宿泊プラン！　新横浜プリンスホテル「Thanks for the rain 雨だからHappy!」

新横浜プリンスホテルでは6月5日〜30日の期間、宿泊プラン「Thanks for the rain 雨だからHappy!」を販売する。

本プランは、気持ちが沈みがちな梅雨シーズンを前向きに楽しんでもらいたいという思いを込め、雨が待ち遠しくなる特典が付いたプランとなる。

宿泊当日の降水確率が70%以上だった場合、特典として翌日の朝食(通常3000円)を無料でプレゼント。

部屋は30階以上となるため、晴れている場合は周りを遮る建物がない高層階の絶景を満喫できる。

また、雨の日のジメジメとした夜、晴れた6月のじわっとした暑さで寝苦しい夜でも、部屋ではゆっくりリラックスして過ごせるよう、アロマエッセンスが付いており、心地よい香りとともに眠りにつく前の穏やかな時間を演出する。晴れ・雨どちらでも楽しめる内容となっている。

■宿泊プラン Thanks for the rain 雨だからHappy!

期間:6月5日〜30日

料金:デラックスキングルーム 1人 1万8130円〜(1室2人の利用時)/スカイビューダブルルーム 1人 1万1740円〜(1室2人の利用時)

※料金には、1泊室料、アロマ、サービス料が含まれている

予約・問合せ:宿泊予約係 TEL045-471-1111(受付時間10時~17時)

※上記内容はリリース時点(5月30日)の情報となり、変更になる場合がある

※写真はイメージ

