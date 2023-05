au、使い放題＆コンテンツセットの料金プランに「ピッコマ」を追加

KDDIは、各種コンテンツサービスがセットの5Gスマホ向け料金プラン「使い放題MAX 5G ALL STAR パック2」の提供を6月1日に開始すると発表。従来プランからは、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」のポイントが追加されている。各種割引前の料金は月1万648円。

また、au/UQ mobileユーザー向けに、月800円相当のピッコマポイントを提供する「ピッコマWEB 月額700円コース」の提供を開始。初回2ヵ月無料のキャンペーンも実施する。

ピッコマは、カカオピッコマが提供するスマホ向けサービスで、独自のフルカラー・縦スクロールコンテンツ「SMARTOON」や、ある作品を読んだ後、23時間待つと次の話を無料で読める「待てば¥0」といった機能が特徴的。ピッコマポイントは、次の話を早く読みたい場合や有料作品を購入する際に利用できる。

「使い放題MAX 5G ALL STAR パック2」では、このピッコマポイントが毎月700ポイント付与される。また、従来の「使い放題MAX 5G ALL STAR パック」と比較すると、ピッコマ以外の「Netflix(ベーシックプラン)」「Apple Music」「YouTube Premium」「TELASA」「DAZN」「GeForce NOW Powered by au」の各サービスがセットになっているのは同じで、料金は月200円のプラス(「使い放題MAX 5G ALL STAR パック」の割引前の料金は月1万428円)となった。なお、「使い放題MAX 5G ALL STAR パック」は5月31日で新規受付を終了する。