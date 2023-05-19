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1回につき最大5ターンまで利用可能

マイクロソフト、BingのAI機能を非ログインユーザーにも開放

2023年05月19日 15時15分更新

文● @sumire_kon

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　マイクロソフトのバイスプレジデントMichael Schechter氏は5月17日、自身のTwitterアカウントで、同社の検索エンジン「Bing」のチャットAI機能を非ログインユーザーにも開放したことを明かした。

　これまでBingのチャットAI機能はBingにログインしたユーザーに限定して公開されていたが、今回の開放によりアカウントを持たないユーザーでも利用可能となる。

As some of you have noticed, we’ve started rolling out unauthenticated chat access on Bing. Seeing only 5 chat turns per session? Sign in to have longer conversations.

— Michael Schechter (@mikeschechter) May 17, 2023

　ただし、非ログイン状態でチャットAI機能を使う場合は、1回の会話が最大5ターンまでに制限される。ログイン状態で利用すれば制限が緩和され、より長い会話も可能だ。

　実際に筆者が非ログイン状態で利用してみたところ、5ターン目のAIの回答をもって会話が終了し、ログインを促す文章が表示された。

非ログイン状態で利用した様子

　Bingの会話系AI機能は、OpenAIの「GPT-4」をベースに開発されており、「Microsoft Edge」やスマートフォンのBingアプリなどで利用できる。

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