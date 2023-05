マイクロソフト、BingのAI機能を非ログインユーザーにも開放

マイクロソフトのバイスプレジデントMichael Schechter氏は5月17日、自身のTwitterアカウントで、同社の検索エンジン「Bing」のチャットAI機能を非ログインユーザーにも開放したことを明かした。

これまでBingのチャットAI機能はBingにログインしたユーザーに限定して公開されていたが、今回の開放によりアカウントを持たないユーザーでも利用可能となる。

As some of you have noticed, we’ve started rolling out unauthenticated chat access on Bing. Seeing only 5 chat turns per session? Sign in to have longer conversations.