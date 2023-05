セガトイズ、「LIVEはいしん」が楽しめる「ヘッドセットではいしん？！カメラもIN！マウスできせかえ！すみっコぐらしパソコンMYLIVE」6月29日発売

セガトイズは5月18日、パソコン型トイ「ヘッドセットではいしん?!カメラもIN!マウスできせかえ!すみっコぐらしパソコンMYLIVE」を発表。6月29日に発売する。



親のリモートワーク姿の定着により、パソコンなどのデジタル端末が子供にとって身近に感じるようにななり、同社の前作モデル「カメラもIN!マウスできせかえすみっコぐらしパソコンプレミアム」は「リモート遊び」が楽しめる商品として20万台を超える大ヒット商品となったという。



今回のモデルでは「すみっコぐらし」の人気キャラクターのマウスカバー5種とマウスカバーの着せ替えによってパソコン画面の背景やキャラクターが変化するユニークなギミックはそのままに、より本物のパソコンらしく本体はおよそ9%薄くスタイリッシュな形状に進化。さらに「すみっコぐらしパソコン」シリーズ史上最大の200以上のメニューを収録。



ヘッドセットと音認識を活用した英語のスピーキング練習メニューが新たに追加され、ネイティブ発声の英語を耳で聞き、自分の声で発声し録音、再生を繰り返して声を聞き発音を学ぶことができる。その他、すみっコぐらし検定公式の問題を使用した「すみっコぐらしけんてい」メニューも搭載。

画面は4.3型(フルカラー液晶)、「すみっコぐらしPhone」(別売り)と連動して遊ぶことができる(インターネットに接続する機能はない)。対象年齢6才以上、価格は2万4200円。

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.