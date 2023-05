数量限定「IQOS ILUMA WE モデル」登場、水色とカラフルな波模様が特徴の明るいデザイン

フィリップ モリス ジャパン合同会社は5月16日に新製品発表会を開催。加熱式たばこ「IQOS ILUMA」シリーズの数量限定デザインとなる「IQOS ILUMA PRIME WE 2023 モデル」「IQOS ILUMA WE 2023 モデル」「IQOS ILUMA ONE WE 2023 モデル」を発表した。

5月30日から、IQOS オンラインストア、IQOS LINE 公式アカウント、IQOS テレセールスセンターによる電話勧誘、および全国8店舗のIQOS ストア、IQOS ショップ(ヤマダデンキ一部店舗)、IQOS コーナー(ドン・キホーテ系列一部店舗ほか)で、6月27日から全国の主要コンビニエンスストアおよび一部たばこ取り扱い店で、順次発売予定。価格は、IQOS ILUMA PRIME WE 2023 モデルが9980円、IQOS ILUMA WE 2023 モデルが6980円、IQOS ILUMA ONE WE 2023 モデルが3980円。

IQOS ILUMA WE 2023 モデルは、水色と、カラフルな波模様が特徴的な限定カラーを採用。「ともに、前へと進もう(TOGETHER.FORWARD.)」をコンセプトに、個性を称賛するIQOSの思いを表現しているという。今までのIQOS ILUMAシリーズの中でもかなり明るいカラーを採用している印象だ。

IQOS ILUMA WE 2023 モデル発売にともなって、IQOSPHERE会員限定で先行販売を実施。5月16日から5月29日まで、IQOSオンラインストア、IQOS テレセールス、全国8店舗のIQOSストア、全国35店舗のIQOS ショップ(ヤマダデンキ一部店舗)、全国69店舗のIQOS コーナー(ドン・キホーテ系列一部店舗)で販売する。

また、IQOSPHEREを通じて獲得したコインズを使い、応募するとその場で結果がわかる先行抽選も実施。IQOS ILUMA PRIME WE 2023 モデルとIQOS ILUMA WE 2023 モデルが当たる。

さらに、発売後にIQOS ILUMA WE 2023 モデルが発売後に当たる抽選・交換プログラムも実施。抽選対象はIQOS ILUMA PRIME WE 2023 モデル、IQOSPHERE限定 WEデザイン IQOSセラミックトレイ(全2種)、そのほか賞品など、交換対象は、IQOS ILUMA WE 2023 モデル、IQOS ILUMA ONE WE 2023 モデル、IQOSPHERE限定 WEデザイン IQOSセラミックトレイ(全2種)。

加えて、参加型コンテンツのQUESTに、新たに4つのアイテムを展開。このすべてのQUESTにすべて参加すると、今話題のレストランで使えるディナーチケットが10組20名に当たる。

そのほか、全国8店舗のIQOSストアで、IQOS ILUMA WE 2023 モデル仕様のディスプレイを展開。IQOS PHEREの会員と20歳以上の喫煙者の同伴者を対象に、IQOS ILUMA WE 2023 モデルに込められた思いをイメージした5種の「カラフル マカロン」を提供する。

また、名古屋を除く全国7店舗のIQOSストアで、5月19日から毎週金曜日(全4回)の17時~20時まで、特別なラウンジサービスを展開する「WE Friday Night Lounge」を開催。オリジナルBGMおよびオリジナルカクテル、モクテル、フィンガーフードブレードを提供する。

加えて、全国5店舗のIQOSストア(名古屋、原宿、梅田を除く、札幌、銀座、心斎橋、広島、福岡)で、「WE Friday Night Premium」も開催。スペシャルゲストによりライブパフォーマンスやトークセッションを実施するほか、オリジナルドリンクとフィンガーフードを提供する。

日本における加熱式タバコスティックの販売本数は90億本に

発表会では、同社のポートフォリオ・マネージャーの村上 彰啓氏が登壇し、IQOS ILUMA WE 2023 モデルの紹介のほか、世界や日本におけるIQOSシリーズの成長について紹介した。

村上氏によると、世界のIQOSユーザー数は2023年3月末時点で約2580万人となり、2022年第1四半期と比べて約310万人増加している。加えて、2023年3月末時点での紙巻きたばこからPMIの煙の出ない製品に完全に切り替えた人の人数は約1850万人にのぼるという。

また、日本における同社の加熱式たばこ専用スティックの販売本数は、2023年までに約90億本を記録。シェア数も伸びており、約26.2%になっている。同社は今後も、「煙のない社会」に向けて、製品の拡充をはかっていくという。