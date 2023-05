JVCケンウッドは5月15日、Victorブランドにてディズニーストアと共同企画した完全ワイヤレスイヤホン「HA-A20T」4モデルを発表した。



「ドナルドダック」「スティッチ」「くまのプーさん」「エイリアン」デザインの4モデルをラインアップ。同社の完全ワイヤレスイヤホンHA‐A20Tをベースとし、イヤホン本体のみで最大7時間連続再生、充電ケースによるフル充電と合わせて最大24時間の長時間再生が可能。本体を軽くタッチするだけでボリューム調整ほか基本機能を操作できるほか、雨や水しぶきに強い生活防水仕様(IPX4)や片側のイヤホンだけで使用できる機能を備える。



実売価格は7150円前後の見込み。ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア、およびディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)にて5月下旬発売予定。

© Disney © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. @ Disney/Pixar