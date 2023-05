ディズニーのキャラクターをイメージした特別ライティングも！　東京スカイツリータウン「Wishing upon the TOKYO SKYTREE TOWN～100年の物語とともに、空に願いを～」

東京スカイツリータウンでは7月19日までの特定日、「『Wishing upon the TOKYO SKYTREE TOWN~100年の物語とともに、空に願いを~』特別ライティング点灯」を実施する。

同施設ではディズニー創立100周年(ディズニー100)を記念し、天望回廊を中心に、ディズニーとピクサーの人気キャラクターたちによる館内装飾や、各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯も実施される。

特別ライティングの点灯日時は以下の通り。

点灯期間

5月20日、5月27日 19時30分~24時

6月3日、10日、17日、24日、7月1日、8日、15日、16日 19時45分~24時

またスカイツリーでしか手に入れることができないオリジナルグッズの販売も実施するという。

「Wishing upon the TOKYO SKYTREE TOWN~100年の物語とともに、空に願いを~」特別ライティング点灯

期間:7月19日までの特定日

場所:東京スカイツリー 天望デッキ(館内装飾) 天望回廊(オリジナルグッズ販売)

料金:天望デッキ、天望回廊へ入場する場合は入場料金が発生(詳細はこちら)

©Disney

©Disney/Pixar

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

©TOKYO-SKYTREE

