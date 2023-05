「すみっコぐらし」初のホテルでのスイーツブッフェ！　京王プラザホテルにて「スイーツコレクション with すみっコぐらし」開催

サンエックスは6月1日から8月31日まで、京王プラザホテル2階/オールデイダイニング「樹林」にて、「スイーツコレクションwith すみっコぐらし」を開催する。

わくわくするようなフルーツバケーションをテーマに、すみっコたちがプールで遊んだり、美味しそうなフルーツに囲まれてくつろぐ楽しいバケーションを、スイーツや店内装飾で表現している。

パティシエがキャラクターのイメージで創作したオリジナルスイーツやトロピカル気分のカラフルなフルーツスイーツが並ぶ。また、オリジナルトートバッグが付いてくる本イベント限定の2つのスペシャルプランが用意されている。

予約など詳しい情報はこちら。

■オーダー式スイーツブッフェ スイーツコレクション with すみっコぐらし

期間:6月1日~8月31日

場所:京王プラザホテル 2階/オールデイダイニング 樹林

料金:大人 6000円/小人(4歳~小学生)4000円 ※3歳以下無料

ドリンク付(コーヒー、紅茶、ソフトドリンク 各種)

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.