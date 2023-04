渋谷最高峰のルーフトップバーで楽しむ東京の夜景　渋谷スクランブルスクエアの展望施設「SHIBUYA SKY」に「THE ROOF SHIBUYA SKY」4月28日オープン

渋谷スクランブルスクエアの展望施設「SHIBUYA SKY」に4月28日~11月30日、「THE ROOF SHIBUYA SKY」がオープン。



東京タワーや東京スカイツリーなどの東京を代表する高層ビル群を一望できる絶景とともに、ソファ席やスタンディングテーブルで「音楽」とドリンクやスナックを楽しめるルーフトップバー。渋谷上空からの眺望や街の賑わいなど「今の東京」のダイナミズムを体感しながら、落ち着いた特別な時間が過ごせる「場」を提供する。



チケット購入ページよりセットチケットを購入することでソファ席の事前予約が可能。

※チケットは2名からの販売

※アラカルトのみ注文の場合はソファ席の予約不可、スタンディングテーブルのみでの提供となる



THE ROOF SHIBUYA SKY

セットチケット

THE ROOF SEAT & 2DRINKS SET:4900円/1名

THE ROOF SEAT & CHAMPAGNE SET:5900円/1名

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行なわれている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。