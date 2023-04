PEANUTSの仲間たちと思いやりの輪を広げよう　京王百貨店 新宿店にて「LOVE LOVE スヌーピー展～Take Care with Peanuts～」4月21日～5月1日開催

京王百貨店 新宿店は4月21日~5月1日の期間、7階大催場にて「LOVE LOVE スヌーピー展~Take Care with Peanuts~」を開催する。



「自分に、お互いに、そして地球に。PEANUTSの仲間たちと思いやりの輪を広げよう。」をコンセプトに、作者チャールズM.シュルツ氏が伝えたかった「Take Care(思いやり)」と「Love(愛)」をテーマに展開する人気イベント。2021年の初開催以降、日本各地で開催され、新宿地区では初開催となる。



本展では、「TAKE CARE OF YOURSELF(自分を愛する)」「TAKE CARE OF EACH OTHER(お互いを思いやる)」「TAKE CARE OF THE EARTH(地球を大切に)」の3つのテーマに分けて展示し、「スヌーピー」や「ウッドストック」などおなじみのキャラクターと写真が撮れるフォトスポットや仕掛けなどを楽しめる。そのほか「ハートフルマーケット」では、イベント記念グッズを含めおよそ800種類が揃う。

LOVE LOVE スヌーピー展~Take Care with Peanuts~

会期:4月21日~5月1日

会場:京王百貨店 新宿店 7階 大催場

開場時間:10時~20時(最終日は17時閉場)

入場料:一般800円、高校生・大学生600円、中学生以下無料

※前売券の販売はない

※グッズ販売コーナーは入場無料

※入場は各日閉場の30分前まで

© 2023 Peanuts Worldwide LLC



※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行なわれている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。