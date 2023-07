MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザにて「みなとみらい勝利神社」建立や監督・選手の等身大パネル展示など、横浜DeNAベイスターズ特別応援企画を開催

MARK IS みなとみらいとランドマークプラザは、横浜DeNAベイスターズ特別応援企画を発表した。年間を通して、本企画を順次展開していくという。



MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアにて「みなとみらい勝利(ビクトリー)神社」を4月22日に建立し、MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアおよびランドマークプラザ 3階 インフォメーションカウンター横には、必勝祈願絵馬を用意。また、ランドマークプラザには、監督・選手の等身大パネルを4月22日より設置する。



また、4月13日~4月30日の期間中、「【MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ Presents】横浜DeNAベイスターズ観戦チケット&グッズセットが当たる!!横浜DeNAベイスターズ応援キャンペーン」を開催。抽選で横浜DeNAベイスターズの観戦チケット&新ユニフォーム柄ブランケットを25組50名にプレゼント。



さらに、4月14日~5月14日の期間は、母の日に向けた特別イベント「Thanks mama Letter」を開催する。期間中に横浜DeNAベイスターズの選手が綴った、自身の母親へ向けた感謝のメッセージを展示。そのほか、バッティングやストラックアウトなど、家族で楽しめるファミリーイベント「横浜DeNAベイスターズ 野球ふれあいファミリーイベント」を、年間を通じて開催する。

みなとみらい勝利神社

開催期間:4月22日~

開催場所:MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

必勝祈願絵馬

開催期間:4月22日~

設置場所:MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア、ランドマークプラザ 3階 インフォメーションカウンター横

監督・選手の等身大パネル

開催期間:4月22日~

開催場所:ランドマークプラザ 3階 インフォメーションカウンター横

【MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ Presents】横浜DeNAベイスターズ観戦チケット&グッズセットが当たる!!横浜DeNAベイスターズ応援キャンペーン

開催期間:4月13日~4月30日

応募方法:期間中、両施設で3000円以上(合算可)購入の上、みなとみらいポイントアプリ内で応募

※事前にみなとみらいポイントアプリの登録が必要

対象店舗:MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ・クイーンズタワーA館内ポイント対象店舗

引換場所:MARK IS みなとみらい 地下4階 みなとみらいポイントカード事務局

景品

①観戦チケット(5月16日~5月21日分)

②新ユニフォーム柄ブランケット

上記①②をセットで25組50名に抽選でプレゼント

Thanks mama Letter

開催期間:4月14日~5月14日

開催場所:MARK IS みなとみらい B4階 えきまえ広場/ランドマークプラザ館内サイネージ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行なわれている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。