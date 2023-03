マイクロソフト、会話型AI「Copilot」をローコード開発ツール「Power Apps」に統合

3月16日に「Microsoft 365 Copilot」を発表したマイクロソフトは同日、ローコード開発ツール「Power Apps」に会話型AI「Copilot」を統合した「Copilot in Power Apps」を発表した。

現在は米国内のサブスクライバーに対して英語のみで公開されているが、ステータスはプレビューの段階であり、正確性や関連性は保証されていない。

Announcing a next-generation AI copilot in Power Apps that will transform how you build low-code applications. Learn more: https://t.co/c8zVkOH6XJpic.twitter.com/AqrcOkIVyW