アップル「iPhone SE（第4世代）」iPhone 14ベースで開発再開?

アップルは開発が中止されたとうわさされてきた新型iPhone SE第4世代の開発を再開した。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が2月28日にTwitterで伝えた。

同氏によると、iPhone SE第4世代はクアルコム製ではなく、アップル自社製の5Gチップが採用されるという。

また、ディスプレーもなんと有機ELが採用され、ディスプレーサイズもiPhone 14と同じ6.1インチサイズになるとのこと。

それはもはやiPhone 14ではないかと思わなくもないが、人気が出そうなモデルであることが予想される。

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm's Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg