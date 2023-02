VRでリュウやベガと戦える！『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』をいち早く体験

カプコンは、『ストリートファイターV』をベースとしたアミューズメント向けVR作品『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』を発表した。本作では、プレイヤーが悪の秘密結社『シャドルー』の下級兵になり、バーチャルシミュレーター内で、戦闘訓練を行なうことになる。

2月17日(金)からプラサカプコン 広島店にてロケテストが開始!

設定店舗は広島県にある「プラサカプコン 広島店」と、2023年4月4日にオープン予定の「MIRAINO イオンモール豊川店」で、その店内の「VR-X」コーナーで展開する予定。

『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』の詳細は以下のとおり。

タイトル:ストリートファイターVR シャドルー強化計画

設置店舗: プラサカプコン 広島店(※2023年2月17日(金)にロケテストを開始)

MIRAINO イオンモール豊川店(※2023年4月4日オープン予定)

プレイ料金:1200円

プレイ人数:1人

所要時間:約25分

【注意事項】

・7歳未満の方はご利用いただけません

・13歳未満のお客様は保護者の方同伴でのご入場及びご遊戯とさせていただきます。

また利用に関するガイドラインへの同意が必要となります。

・保護者同伴でない16歳未満、または18歳未満のお客様のご利用時間は以下のとおりです。

・「16歳未満」18:00まで/「18歳未満」22:00まで

チュートリアルは丁寧でVRが初めてでも安心

そんな本作だが、同社にて先行体験する機会を得たので、どんな作品だったのかをご紹介したい。本作の体験は、片目2448×2448ドットのPC用VRヘッドセット、HTC「VIVE Pro 2」を使用。使用していたPCのスペックは、CPUがインテル第12世代「Core i5-12400」(6コア/12スレッド、最大4.4GHz)、ビデオカードがGeForce RTX 3060で、メモリーが32GBとのこと。

本作では、円で示された初期位置に移動してから開始、最初に操作方法のチュートリアルが始まる。チュートリアルは映像に加え、このバーチャルシミュレーターのシステム音声が言葉で解説してくれるので、初めての人でも安心だ。

両手にコントローラーを持ち、その両手を顎の位置くらいまで持っていくとガードになる。本作では、省スペースを有効に使う形の設計になっているため、移動することはない、そのためこのガード姿勢が基本となる。

そして、拳(コントローラーを持ったまま)を前に突き出すと小パンチが放てる。また、敵が大振りしてきた際には、パンチのマークが表示され、強パンチを当てるチャンスに。

拳を顔より後ろの方にまで持って行った後に前に突き出すと強パンチになり、敵をひるませられる。その後、パンチマークが次々表示されるので、コンボを叩き込める。

敵がジャンプして来た場合は、腕を下から掬い上げるようにしてアッパー軌道を描くと、「昇龍拳」が放てる。タイミングよく「昇龍拳」を放ちヒットすると、敵が吹き飛び、跳ね返ってくるので追撃する。

また、両腕を大きく後ろに引いて腰の方に両手を持って行った後、両手を突き出せば、「ストリートファイター」シリーズでお馴染みの「波動拳」が放てる。腰でしばらく手をキープして放てば「真空波動拳」になる。腰だめしている際は、コントローラーが震えるので、実際に気を溜めているような感覚が味わえる。

超リアルなストリートファイターたちに酔いしれる!

チュートリアルが終わると、さっそく対戦になる。最初の敵は「リュウ」。リュウは日本の瓦屋根の上を渡している板の橋の上に、座した状態で登場。その後、ゲームで良く見る軽快なまさに“ストリートファイター”だ、と言わんばかりのモーションで飛び上がって相対する。

戦闘が始まると激しく攻撃されるので、攻撃されている間はガードし続ける。距離を取ると、リュウは波動拳を放ってくる、自身の波動拳で相殺しよう。

ちなみに、波動拳は体力ゲージの上にあるゲージが溜まっている分しか撃てない。筆者は最初これが分かっておらず、ゲージがない時でも波動拳を放とうとしていた。ゲージがないと波動拳が撃てないなどについては、チュートリアルと同じくシステム音声がプレイ中にも教えてくれるので、システム音声のアドバイスには耳を傾けると吉。

2戦目はザンギエフが登場。VRで見るザンギエフの巨体は圧巻。のっしのっしとゆっくりプレッシャーをかけてくるほか、Vスキルで波動拳を弾いたりして、近づいてくる。掴まれると投げられるので、近づかれないようにしたい。

最後にはベガが登場。どのキャラもそうだが腕が太っ、と驚くほか、やはりバーチャル空間でもラスボス感のオーラ―が違う。おなじみのサイコクラッシャーで突っ込んで来たりするのは、見ているだけで心が躍る。ちなみにベガのセリフはCVを務める若本規夫さんの新規録りおろしボイスとのことなので、それも見どころの1つだ。。

全ての敵と戦うと、エンディングになるが、そのエンディングは8つあるとのこと。どのような条件で変わるのかは分からないので、それも自分で見つけるのも一興だ。

実は各対戦相手を倒した後に条件次第では隠しボスが登場するとか……。誰が登場するのかは、ぜひ自分の目で確かめて欲しい。

