サンタの飼育員とアシカが演奏 かわいすぎ！ 海の生きものたちと過ごすクリスマス「UMINOMORI CHRISTMAS」仙台うみの杜水族館で開催
今年のクリスマスは、海の生きものと一緒に過ごしてみませんか？
宮城県仙台市の仙台うみの杜水族館が、2026年11月30日（月）から12月25日（金）まで「UMINOMORI CHRISTMAS」を開きます。目玉は、2階「うみの杜スタジアム」で毎日行う「STADIUM LIVE」クリスマスVer.で、サンタクロース姿の飼育員と愛らしいアシカが演奏を披露する、とびきりのショーです。クリスマスソングに合わせて跳ねるイルカも圧巻です！
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された記事を再編集したものです。
クリスマス限定水族館パフォーマンス
館内の展示もクリスマス一色。2階「クラゲのいやし」にはゴールデンプリステラが泳ぐ「クリスマスツリー水槽〜魚（うお）ーナメント〜」が登場し、大水槽からの通路ではツリー型のイルミネーションが輝きます。特定日には透明カプセルに生きものの写真パーツや貝殻を詰めるオーナメント作り（税込500円）にも挑戦してみてください。自宅のツリーに飾れば、楽しい思い出がずっと残ります。
わずか2日間だけの特別な夜「ナイトアクアリウム」も必見
クリスマスは夜が本番、みたいなところがありますが、もちろん、このイベントでも夜のお楽しみがあります。12月19日（土）と20日（日）の17時30分から20時には、ナイトイベント「UMINOMORI CHRISTMAS NIGHT AQUARIUM」を開催します。18時30分からの「クリスマスナイトドルフィンパフォーマンス」は、カラフルな照明と音楽が彩ります。夜のデートにもぴったりですね。20日（日）18時には1階大水槽前で、フルート生演奏とマイワシの共演も楽しめます。通常営業（10時〜17時、大人2,400円ほか）と違い、ナイトチケットは公式Webサイトの事前販売のみです。
生きものたちのぬくもりと光あふれる水族館へ、ぜひ出かけてみてください。心温まる冬の思い出が、きっと待っています。
UMINOMORI CHRISTMAS
●開催期間：2026年11月30日（月）～12月25日（金）
●会場：仙台うみの杜水族館
●通常営業時間：10:00～17:00（最終入館 16:30）
●入館料：大人 2,400円、シニア（65才以上） 1,800円、中高生 1,700円、小学生 1,200円、幼児（4才以上） 700円（すべて税込）
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