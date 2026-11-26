ファミリーマートは明日11月27日17時から、東京・有楽町の東京交通会館前のイベントスペースにて、新作おむすび計1500個を無料配布するイベントを開催します。
新作おむすび1500個を無料配布！
今回のイベントは、ファミリーマートが11月24日から展開している「香る！おむすび新旋風。」キャンペーンを記念した1日限定の企画。
同日より発売された新作の「焼おむすび」2種類と、久世福商店監修の「だしむすび」2種類、計4商品のうちいずれか1個を無料で配布します。配布はなくなり次第終了です。
■配布対象商品
・焼おむすび 牛焼肉（通常258円）
・焼おむすび 銀鮭（通常238円）
・久世福商店監修 だしむすび 鶏そぼろ（通常198円）
・久世福商店監修 だしむすび 本枯節おかかマヨネーズ（通常181円）
また、試食後にその場でアンケートに回答すると、カタログギフトなどの景品が当たる抽選会にも参加できます。
■イベント概要
・開催日時：11月27日（金）17時～
・開催場所：東京交通会館前 イベントスペース
・住所：東京都千代田区有楽町2-10-1
・配布数：計1500個（なくなり次第終了）
・配布内容：新作おむすび4種類のうち、いずれか1個
・参加特典：試食後のアンケート回答で景品抽選会に参加可能
新作「焼おむすび」、久世福「だしむすび」の実食レポート記事はこちら→「ファミマ、久世福商店監修のおむすびが100円台！ だしの香りがハンパない」
金曜夕方、有楽町に行くならチェック！
おむすび1500個を無料配布とは、豪気ですね。配布商品はすでに発売されているものですが、気になっていた人も試すチャンス。
夕方、有楽町を通る人はぜひ無料おむすびをゲットしたいですね！
※価格は税込み表記です。
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