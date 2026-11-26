ファミリーマートは明日11月27日17時から、東京・有楽町の東京交通会館前のイベントスペースにて、新作おむすび計1500個を無料配布するイベントを開催します。

新作おむすび1500個を無料配布！

今回のイベントは、ファミリーマートが11月24日から展開している「香る！おむすび新旋風。」キャンペーンを記念した1日限定の企画。

同日より発売された新作の「焼おむすび」2種類と、久世福商店監修の「だしむすび」2種類、計4商品のうちいずれか1個を無料で配布します。配布はなくなり次第終了です。

■配布対象商品

・焼おむすび 牛焼肉（通常258円）

・焼おむすび 銀鮭（通常238円）

・久世福商店監修 だしむすび 鶏そぼろ（通常198円）

・久世福商店監修 だしむすび 本枯節おかかマヨネーズ（通常181円）

また、試食後にその場でアンケートに回答すると、カタログギフトなどの景品が当たる抽選会にも参加できます。

■イベント概要

・開催日時：11月27日（金）17時～

・開催場所：東京交通会館前 イベントスペース

・住所：東京都千代田区有楽町2-10-1

・配布数：計1500個（なくなり次第終了）

・配布内容：新作おむすび4種類のうち、いずれか1個

・参加特典：試食後のアンケート回答で景品抽選会に参加可能

新作「焼おむすび」、久世福「だしむすび」の実食レポート記事はこちら→「ファミマ、久世福商店監修のおむすびが100円台！ だしの香りがハンパない」

金曜夕方、有楽町に行くならチェック！

おむすび1500個を無料配布とは、豪気ですね。配布商品はすでに発売されているものですが、気になっていた人も試すチャンス。

夕方、有楽町を通る人はぜひ無料おむすびをゲットしたいですね！

※価格は税込み表記です。