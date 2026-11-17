今年のクリスマスは、人混みを離れて、長野の森で聖なる一夜を過ごすのはいかがでしょう？

年末の街は、少しにぎやかすぎます。冬の澄んだ空気は気持ちいいけれど、落ち着いた場所でゆっくり深呼吸したいですよね。そんなあなたの願いを叶える場所が、長野市の飯綱高原にあります。

「ヤドリギ」とキャンドルの優しい灯りに包まれて深呼吸

nagano forest villageは、長野県の飯綱高原の大座法師池のほとりにある、森の駅Daizahoushiと5つのフィールドからなる自然体験リゾート。そのnagano forest villageでは、2026年11月20日（金）から12月25日（金）まで、クリスマスイベント「森が奏でるクリスマス2026〜ヤドリギに灯る、冬のぬくもり〜」を開催中です。

幸福を呼ぶヤドリギとキャンドルをテーマに、16時から21時までやさしい光が森全体を彩ります。高原の澄んだ風を受けながら光の小道を歩けば、忙しい日々の緊張も自然とほどけます。

こだわりのクリスマス雑貨巡り

もちろん、昼間の演出も見逃せません。森の駅Daizahoushiのグローサラント棟には、アメリカンヴィンテージ雑貨「kuL.A. -American Vintage-」のポップアップショップが並び、一点モノとの出会いが待っています。12月12日（土）の10時から15時には、アクティビティ棟で1日限定のクラフト市「Forrest Market」が開催されます。地元のつくり手たちと会話を交わしながら、お気に入りの品を探すのも楽しそう！

さらに、地元食材と冬の味覚を盛り込んだ特別ディナー（大人6,000円・税込）も魅力のひとつ。12月12日・13日と18日から25日の計10日間限定、予約制の3部制で提供します。

都会の喧騒や華やかなイルミネーションとはひと味違う、落ち着いた静寂に包まれる森のクリスマス。首都圏から少し足を伸ばすだけで、自然のなかでゆったりと過ごす贅沢な時間が楽しめますよ！

森が奏でるクリスマス2026〜ヤドリギに灯る、冬のぬくもり〜

●開催期間：2026年11月20日（金）～12月25日（金）

●イルミネーション点灯時間： 16:00～21:00

●会場： nagano forest village

●住所：長野県長野市上ヶ屋2471-608