シャオミのハイエンドスマートフォン「Xiaomi 18 Pro」シリーズは、日本では11月27日に発売されますが、中国ではそれに先駆けて9月に発売されています。その際に、あわせて発売されたのが「ポケットギター（小米口袋吉他）」。折りたたみ式のカード型デバイスで、音楽を演奏できるという小型のガジェットです。

弦のモールドとボタンを備えた折りたたみボディ

本体には630mAhのバッテリーを内蔵しており、USB Type-Cで充電できます。本体を開くと、片側にはギターの弦をイメージしたモールド、もう片側にはボタンが並びます。本体には磁石が内蔵されていて、スマートフォンの背面に貼り付けたり、開いてスマートフォンのスタンドとして使ったりすることもできます。

弦の部分は、6本の弦の間にある5つの隙間を使うイメージです。

ボタン側には、コードを選ぶための似たようなボタンが並んでおり、それぞれに番号が振られています。