山根博士の海外モバイル通信 第821回
スマホに貼れるギター!? シャオミの変態ガジェット「ポケットギター」が音ゲー感覚で楽しすぎる
2026年11月26日 12時00分更新
シャオミのハイエンドスマートフォン「Xiaomi 18 Pro」シリーズは、日本では11月27日に発売されますが、中国ではそれに先駆けて9月に発売されています。その際に、あわせて発売されたのが「ポケットギター（小米口袋吉他）」。折りたたみ式のカード型デバイスで、音楽を演奏できるという小型のガジェットです。
弦のモールドとボタンを備えた折りたたみボディ
本体には630mAhのバッテリーを内蔵しており、USB Type-Cで充電できます。本体を開くと、片側にはギターの弦をイメージしたモールド、もう片側にはボタンが並びます。本体には磁石が内蔵されていて、スマートフォンの背面に貼り付けたり、開いてスマートフォンのスタンドとして使ったりすることもできます。
弦の部分は、6本の弦の間にある5つの隙間を使うイメージです。
ボタン側には、コードを選ぶための似たようなボタンが並んでおり、それぞれに番号が振られています。
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