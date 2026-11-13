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山根博士の海外モバイル通信 第819回

iPhoneだけじゃない！ シャオミやファーウェイまで平気でパクる、海外の「謎スマホ」事情がカオスすぎた

2026年11月13日 12時00分更新

文● 山根康宏　編集● ASCII

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約8ヵ月ぶりにバルセロナで謎スマホをチェック

　筆者は毎年3月と11月に、展示会の取材でスペイン・バルセロナを訪れています。バルセロナの市内中心部には、独立系のスマートフォンショップが立ち並ぶ「スマホ通り」と呼ばれるエリアがあり、訪問のたびに立ち寄っています。ここに並ぶのはメーカー公認の正規代理店ではなく、ヨーロッパをはじめ各地から製品を仕入れて販売している店ばかり。

　訪れるたびに品ぞろえが変わるのですが、今回も3月に訪れたときとは、かなり様相が異なっていました（謎メーカーのスマホを探しにバルセロナまで行ってきた）。

バルセロナ市内のスマホ通り

大手の旧モデルが減り、マイナーメーカーが増加

　この通りには、大手メーカーの少し前の端末もよく並んでいます。ただ今回は、サムスンのGalaxy Aシリーズ、シャオミのREDMI 15系・17系、realmeのヨーロッパ向け低価格機が目立つ程度で、OPPOやモトローラの製品はあまり見かけませんでした。一方で、マイナーメーカーの製品がかなり増えていました。世界的なスマートフォンの販売不振のあおりを受けて、もともと売れにくいメーカーの製品がだぶついて流れてきているのでしょうか。

訪問するたびに各店舗の品ぞろえが変わる

どの店にもあふれる「iPhone 17 Pro風」

　どの店でも目立つのが、iPhone 17 Pro／18 Proっぽいカメラデザインの製品です。オレンジ色の製品が多いのは、iPhone 17 Proの登場後に出た、つまり1年ほど前の端末だからでしょう。KXDなど、東南アジアの一部で見かける程度のマイナーメーカーが、こうした製品を作っています。ただ、ちょっと残念に思ったのがZTE。大手メーカーなのに、iPhoneっぽいデザインの製品も出しているのです。筆者は以前タイでも見かけましたが、こういうことはマイナーメーカーに任せておくべきでしょう。

KXDのそれっぽいスマホ（左）だけじゃなく、ZTEのA57（右）も類似のデザイン

　INOIの「INOI Note 13s」は、デザインと型番からすると、iPhone 13の頃の製品でしょうか。このように、少し前の製品もこの通りでは新品で売られています。INOIは中東などでも見かけますが、売るためにはiPhoneっぽい外観にする必要があるのでしょう。

INOI Note 13s

　Sumaxの「Air」は、iPhone Airにインスパイアされた製品ですね。どうせマネするなら、こちらのほうがシンプルでカッコいいと思います。ただ、この手の格安・謎端末を買うユーザーは「iPhoneっぽいものが欲しい」という人が多いので、Airのスタイルは実はあまり受けないのかもしれません。

Sumax Airは名前ほど薄くはない

Galaxy風は「Ultra」の上を行く「Ultra+」

　もちろん、サムスンのGalaxy風のスマートフォンも多く見かけます。ただ、Galaxy Aシリーズはどれもほぼ同じデザインで個性に乏しいせいか、最上位のGalaxy Sシリーズ（たとえばGalaxy S26 Ultra）のカメラ配置をマネた製品が多く出回っています。写真のmboの「S26 Ultra+」は、本家サムスンの「Ultra」の上を行く「Ultra+」を名乗ってしまうあたりに、「なんでもあり」な商魂を感じます。

mboのS26 Ultra+

　ちなみに、日本でもECサイトでスマートフォンを販売しているOukitelも、それっぽい製品を出しています。ただ、ここではマイナーメーカーの傍若無人ぶりが目立つので、Oukitelはむしろ「まともにマネしている」と感じてしまいます。カメラの横にサブディスプレイを配置するなど、独自に進化させているのはさすがです。

Oukitelがまともにみえる

マネされるのはアップルやサムスンだけじゃない

　さて、マネされるのはアップルやサムスンだけではなく、中国メーカーにも広がっています。写真左の2台、CCITの製品は、ファーウェイの折りたたみモデルのカメラ部分をマネたデザイン。右はシャオミ風でしょうか。

中華メーカー風デザインもあり

　vinkoの「HOT 60 Pro Max」は、ネーミングがInfinix、デザインはシャオミのREDMI系です。REDMIにも四角いレンズを採用したモデルがあったと思いますが、筆者の記憶では、Infinixのほうが先にこの四角いレンズを採用していました。

合わせ技デザイン

　Cellecorの「HOT 50」は、縦に3つ並んだ四角いレンズが、InfinixのHOT 50そのものです。このように、マネされるのはiPhoneだけではありません。中国系メーカーや、インドやアフリカでメジャーなメーカーも、分け隔てなくデザインをマネされているのです。

もろInfinixデザインだ

掘り出し物はnubiaの回転リングカメラ

　今回は、ほかにもマイナー系の謎端末を数多く見かけました。そんななか、モトローラの「Moto Mods」対応スマホなど、古い製品もちらほら並んでいて、大手メーカーの製品でも探せば気になるものが見つかります。筆者が今回気になったのは、ZTEのnubiaブランドの「nubia Focus 2 Ultra」。2025年3月に発表されたモデルで、カメラの外周がリング状になっていて回転するという、シャオミの「Leitzphone powered by Xiaomi」のようなギミックを備えています。価格は200ユーロ（約3万5000円）。

　次回のバルセロナ訪問は2027年3月なので、そのときまで残っていたら購入しようと思います。

ギミックが楽しいnubia Focus 2 Ultra

筆者紹介───山根康宏


　香港在住の携帯電話研究家。海外（特に中国）のスマートフォンや通信事情に精通。IoT、スマートシティー、MaaS、インダストリアルデザインなど取材の幅は広い。最新機種のみならずジャンク品から100万円のラグジュアリーモデルまであらゆる携帯電話・スマートフォンを購入する収集家でもあり、その数はまもなく1800台に達する。

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