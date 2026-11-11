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山根博士の海外モバイル通信 第818回

脳内メモをすべてテキスト化。指輪型AIレコーダー「Vocci」が最強のライフログ端末だった

2026年11月11日 12時00分更新

文● 山根康宏　編集● ASCII

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Vocci

指輪でAI録音が可能

　9月25日に日本上陸が発表された、指輪型のAIレコーダー「Vocci（ヴォッチ）」。現在はクラウドファンディングで支援を受け付けていますが、発売前のサンプル品をお借りして、2週間ほど使ってみました。指から外すことなく、いつでも録音できるウェアラブルデバイスで、「ライフログ」を残すのに実用性が高いと実感しました。

Vocci

Vocci本体。シルバー（Lumen）とブラック（Midnight）の2色がある

ライフログ機能を備えたAIリング「Vocci」が日本上陸、日常を音声で記録、その文脈を理解し、思考と行動のループを完成させる

ボタン1つのシンプルな指輪型レコーダー

　Vocciは、指輪にボタン1つと白色の小さなLEDライトを内蔵したデバイスです。充電には専用のケースを使います。ケースはバッテリーを内蔵し、持ち運びを前提に作られているので、外出先でバッテリーが切れても、すぐにケースに入れて充電できるのが便利です。なお、充電はワイヤレス式で、指輪のサイズが違っても同じ充電ケースが使えます。

Vocci

バッテリー内蔵のケースに収納できる

　指輪型のスマートリングといえば、活動量計として使える製品が数多く販売されていますが、Vocciにその機能はなく、AIレコーダーに特化しています。ボタンを2回押せば録音開始、もう1回押せば終了という単純明快な操作なので、録音したいチャンスを逃しません。

Vocci

ボタンを2回押すと録音。シンプルな操作だ

取材の「録り逃し」がなくなった

　筆者はこれまで、スマートフォンの背面にマグネットで貼り付けるカード型のAIレコーダーを使っていました。椅子に座ってインタビューするときなどは、スマートフォンと一緒に置いておけるので使いやすい反面、展示会場のブースを回りながら、面白いものを見つけて「すみません、これってなんですか？」と急に話しかけるときなどは、すでに両手がふさがっていて、録音ボタンを押し忘れることもしばしばありました。

　その点Vocciなら、人差し指や中指に着けておけば、親指ですぐにボタンを2回押せます。おかげで、録音を逃すことがなくなりました。

Vocci

思いついたらすぐ録音できる

　MCP（Model Context Protocol）に対応しているので、ChatGPTなどの主要なAIサービスと連携できるのも魅力です。取材中はとにかくVocciで録音しまくり、あとでAIサービスから検索してまとめる、ということを毎日のように行っていました。

思いつきを何でも残す習慣に

　さらに、Vocciを使い始めてから、AIレコーダーの使い方そのものも大きく変わりました。カード型の製品を使っていたときは、取材中に「これは録音しておこう」と思ったときに録音を始める、という使い方でした。スマートフォンに貼り付けているので、録音するのはスマートフォンを手にしているときだけだったわけです。

　一方、Vocciはウェアラブルデバイスで、しかもメガネやヘッドフォンと違って、ほとんど外すことなく指に着けたままでいられます。そのため、歩いているときも、部屋で寝転がっているときも、いつでも録音できるのです。そんなに録音するネタがあるのかと思いきや、「ダイソーで結束バンドを買わなきゃ」「明日やること、冬服のグレーのセーターを探す」など、これまでは頭の中で覚えておくしかなかったことを、忘れないように録音する機会が増えたのです。

Vocci

お得な自販機を発見！ すぐに録音メモする

続かなかった家計簿が、声だけで続いた

　なお、MCPを使わなくても、Vocciアプリに内蔵されたAIである程度の検索ができます。これで筆者が最も重宝したのが、「お金の記録・家計簿」です。毎晩寝る前に、「10月15日、今日使ったお金。セブン-イレブンでパンが300円、スリーコインズでポーチが500円、東武特急の特急券が550円」のようにVocciに吹き込みます。そしてあとからVocciアプリのAIに、「10月に使ったお金の中で、食費以外をすべて挙げて、全出費の何％かを出して」のように指示します。

　これで、無駄遣いがはっきり見えてくるのです。というより、これまで家計簿が長続きしなかった筆者が、Vocciを着けはじめてから、自分のお金の動きがよくわかるようになりました。

Vocci

多くのアプリと連携可能。取材メモから家計記録までライフログを取るのに便利

気になったのは誤操作とLEDの見やすさ

　2週間使い続けてみて、備忘録やアイデアメモ、家計の記録、さらに海外での取材やホテルでのメモなど、Vocciひとつで生活のログがすべて取れる、まさにライフログに最適なデバイスだと感じました。

　一方で、使い続けて気になった点も少しあります。まず、録音はボタンを2回押して始めますが、意外にも誤って2回押してしまうことがありました。また、録音中のLEDライトが白いため、炎天下ではやや見えにくいと感じました。個人的には、赤いライトのほうが見やすいのではと思います。

Vocci

誤操作をたまにしてしまった。ライトの色も個人的には赤がいい

　とはいえ、毎日楽しく便利に使っていたVocciですが、製品化前のサンプル品だったため、すでに返却してしまいました。思いついたことをすぐに録音できなくなり、家計管理も以前のようにまた適当になっています。GREEN FUNDINGでのVocciの支援受付は2026年12月25日まで。来年3月には製品が届く予定なので、楽しみに待ちたいと思います。

Vocci

製品出荷が楽しみだ

筆者紹介───山根康宏


　香港在住の携帯電話研究家。海外（特に中国）のスマートフォンや通信事情に精通。IoT、スマートシティー、MaaS、インダストリアルデザインなど取材の幅は広い。最新機種のみならずジャンク品から100万円のラグジュアリーモデルまであらゆる携帯電話・スマートフォンを購入する収集家でもあり、その数はまもなく1800台に達する。

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