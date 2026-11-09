このページの本文へ

山根博士の海外モバイル通信 第817回

え、ファーウェイからジンバルカメラ!? 正体はDJI「Osmo Pocket 4」だった驚きのコラボ戦略

2026年11月09日 12時00分更新

文● 山根康宏　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
HUAWEI

ファーウェイからジンバルカメラ

　ファーウェイといえば、日本ではすっかりスマートウォッチメーカーという印象になっています。10月21日には「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」など、スマートウォッチの新製品を複数発表しました。一方、海外ではスマートフォンも引き続き展開しており、特に中国では新製品を次々と投入しています。カウンターポイントの調査によると、2026年第3四半期（7～9月）の中国のスマートフォン市場で、ファーウェイはシェア21.3％を獲得。19.5％のアップルを抑えて、堂々の1位となりました。

HUAWEI

日本にも投入された「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」

正体はファーウェイ版「Osmo Pocket 4」

　そのファーウェイから、突如ジンバルカメラが登場しました。ジンバルカメラは、手ブレを抑える機構を内蔵したハンディータイプの小型カメラで、DJIの「Osmo Pocket」シリーズやInsta360の「Luna」シリーズなどが代表的な製品です。ファーウェイはいよいよ、カメラ市場に参入しようとしているのでしょうか？

HUAWEI

北京のファーウェイストアでジンバルカメラを販売

　その製品名は「HUAWEI × DJI Osmo Pocket 4」。見た目と名前からわかるように、DJIの「Osmo Pocket 4」をファーウェイが販売するものです。中国での価格は2999元（約6万3000円）。ハードウェアはまったく同じなので、DJI純正やサードパーティー製のアクセサリー類もそのまま使えます。ソフトウェア面では、ファーウェイのHarmonyOSとの連携が強化されているとのことです。

HUAWEI

ハードウェアは同一だ

　外観上の違いは、コントローラー部分のロゴがHUAWEIになっていること。目立つものではありませんが、知らない人が見たら「え、ファーウェイなの！」と驚きそうです。

HUAWEI

HUAWEIロゴが入っている

　設定画面を見ると、デフォルトの機器名は「OsmoPocket4」となっており、さすがにここにはファーウェイの名前は入れていないようです。

HUAWEI

機器名表示

　一方で、本体のコントローラー部分の裏側には、DJIのロゴがそのまま入っています。両社の協業製品であることがわかります。

HUAWEI

DJIロゴはオリジナルのまま

なぜファーウェイはDJIと手を組んだのか

　なぜファーウェイは、あえてこのタイミングで協業に踏み切ったのでしょうか？ その背景にあるのが、近年のジンバルカメラ市場の急成長です。2023年に発売されたDJIの「Osmo Pocket 3」は大ヒットとなり、日本では一時、ビデオカメラ市場で3台に1台以上を占めるほどの売れ行きを記録しました。その一方で、この市場はDJIの強さが際立つ寡占状態にあり、2026年にはInsta360もようやくLunaシリーズで参入したばかりです。新たに一から参入するには、ハードルの高い市場といえます。

HUAWEI

DJIはドローンだけではなくジンバルカメラでもトップメーカーだ

　こうした市場環境を前に、ファーウェイは自社で一から参入して消耗戦を挑むよりも、圧倒的なトップに立つDJIと手を組み、エコシステムを融合させるほうが得策だと判断したのでしょう。ファーウェイが持つスマートフォンや通信、AIの技術と、DJIのカメラ・ジンバル技術。これらを掛け合わせることで、成熟しつつある市場に新しい付加価値を持ち込もうという、戦略的な計算が見えてきます。

HUAWEI

ファーウェイのスマホとの連携で市場を拡大

HONORの「Robot Phone」とは異なるアプローチ

　スマートフォンメーカーとジンバルカメラといえば、HONORが本体にジンバルカメラを組み込んだ「Robot Phone」を中国で展開しています。ただ、この製品は単にジンバル撮影をするためだけでなく、カメラをロボットの頭のように動かすことで「AIエージェントの存在を視覚的に見せること」を大きな目的としています。撮影機能だけに絞って考えるなら、従来のジンバルカメラのほうが使い勝手は上でしょう。

　世界初の3つ折りスマホや、ワイド画面モデル「Pura X View」など、他社にない尖った製品をいち早く商品化してきたファーウェイですが、Robot Phoneのようなアプローチは採用しないのかもしれません。

HUAWEI

HONORの「Robot Phone」

ファーウェイ好きには付属ポーチもうれしい

　なお、ファーウェイの公式サイトを見ると、HUAWEI × DJI Osmo Pocket 4には本体を入れるポーチが付属します。「HUAWEI × DJI」とプリントされたレアなアイテムで、ファーウェイ好きの筆者は、これだけでも売ってくれないかなと思ってしまいます。

HUAWEI

付属ポーチはこのモデルだけの限定品

筆者紹介───山根康宏


　香港在住の携帯電話研究家。海外（特に中国）のスマートフォンや通信事情に精通。IoT、スマートシティー、MaaS、インダストリアルデザインなど取材の幅は広い。最新機種のみならずジャンク品から100万円のラグジュアリーモデルまであらゆる携帯電話・スマートフォンを購入する収集家でもあり、その数はまもなく1800台に達する。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン