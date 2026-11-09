え、ファーウェイからジンバルカメラ!? 正体はDJI「Osmo Pocket 4」だった驚きのコラボ戦略

ファーウェイといえば、日本ではすっかりスマートウォッチメーカーという印象になっています。10月21日には「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」など、スマートウォッチの新製品を複数発表しました。一方、海外ではスマートフォンも引き続き展開しており、特に中国では新製品を次々と投入しています。カウンターポイントの調査によると、2026年第3四半期（7～9月）の中国のスマートフォン市場で、ファーウェイはシェア21.3％を獲得。19.5％のアップルを抑えて、堂々の1位となりました。

正体はファーウェイ版「Osmo Pocket 4」

そのファーウェイから、突如ジンバルカメラが登場しました。ジンバルカメラは、手ブレを抑える機構を内蔵したハンディータイプの小型カメラで、DJIの「Osmo Pocket」シリーズやInsta360の「Luna」シリーズなどが代表的な製品です。ファーウェイはいよいよ、カメラ市場に参入しようとしているのでしょうか？

その製品名は「HUAWEI × DJI Osmo Pocket 4」。見た目と名前からわかるように、DJIの「Osmo Pocket 4」をファーウェイが販売するものです。中国での価格は2999元（約6万3000円）。ハードウェアはまったく同じなので、DJI純正やサードパーティー製のアクセサリー類もそのまま使えます。ソフトウェア面では、ファーウェイのHarmonyOSとの連携が強化されているとのことです。

外観上の違いは、コントローラー部分のロゴがHUAWEIになっていること。目立つものではありませんが、知らない人が見たら「え、ファーウェイなの！」と驚きそうです。

設定画面を見ると、デフォルトの機器名は「OsmoPocket4」となっており、さすがにここにはファーウェイの名前は入れていないようです。

一方で、本体のコントローラー部分の裏側には、DJIのロゴがそのまま入っています。両社の協業製品であることがわかります。

なぜファーウェイはDJIと手を組んだのか

なぜファーウェイは、あえてこのタイミングで協業に踏み切ったのでしょうか？ その背景にあるのが、近年のジンバルカメラ市場の急成長です。2023年に発売されたDJIの「Osmo Pocket 3」は大ヒットとなり、日本では一時、ビデオカメラ市場で3台に1台以上を占めるほどの売れ行きを記録しました。その一方で、この市場はDJIの強さが際立つ寡占状態にあり、2026年にはInsta360もようやくLunaシリーズで参入したばかりです。新たに一から参入するには、ハードルの高い市場といえます。

こうした市場環境を前に、ファーウェイは自社で一から参入して消耗戦を挑むよりも、圧倒的なトップに立つDJIと手を組み、エコシステムを融合させるほうが得策だと判断したのでしょう。ファーウェイが持つスマートフォンや通信、AIの技術と、DJIのカメラ・ジンバル技術。これらを掛け合わせることで、成熟しつつある市場に新しい付加価値を持ち込もうという、戦略的な計算が見えてきます。

HONORの「Robot Phone」とは異なるアプローチ

スマートフォンメーカーとジンバルカメラといえば、HONORが本体にジンバルカメラを組み込んだ「Robot Phone」を中国で展開しています。ただ、この製品は単にジンバル撮影をするためだけでなく、カメラをロボットの頭のように動かすことで「AIエージェントの存在を視覚的に見せること」を大きな目的としています。撮影機能だけに絞って考えるなら、従来のジンバルカメラのほうが使い勝手は上でしょう。

世界初の3つ折りスマホや、ワイド画面モデル「Pura X View」など、他社にない尖った製品をいち早く商品化してきたファーウェイですが、Robot Phoneのようなアプローチは採用しないのかもしれません。

ファーウェイ好きには付属ポーチもうれしい

なお、ファーウェイの公式サイトを見ると、HUAWEI × DJI Osmo Pocket 4には本体を入れるポーチが付属します。「HUAWEI × DJI」とプリントされたレアなアイテムで、ファーウェイ好きの筆者は、これだけでも売ってくれないかなと思ってしまいます。