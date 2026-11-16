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山根博士の海外モバイル通信 第820回

Apple Vision Proが魔法の筆に!? バルセロナを熱狂させた、せきぐちあいみのVRライブペイント

2026年11月16日 12時00分更新

文● 山根康宏　編集● ASCII

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VRアーティストせきぐちあいみ氏

　筆者は、11月4～6日までスペイン・バルセロナで開催された「Smart City Expo World Congress（SCEWC 2026）」を現地で取材しました。活気あふれるバルセロナの街では、同じ時期に、最先端テクノロジーとアートが融合する別の大型プロジェクトも進行していました。

　世界中から選ばれたアーティストがオンラインやXRで共創する「IMMENSIVE FESTIVAL 2026」の成果を披露する展示会「IMMENSIVE EXPO 2026」が、11月4～9日まで開催されていたのです。

IMMENSIVE EXPO 2026の案内

倉庫を改装したアートスペースが舞台

　11月5日には、日本を代表するVRアーティスト、せきぐちあいみ氏によるVRペイント＆プロジェクションマッピングショー「EMOTIONS IN MOTION」が行なわれ、その貴重な瞬間に立ち会うことができました。会場となったのは、バルセロナ市内にある「ESPRONCEDA Institute of Art ＆ Culture（エスプロンセダ・アート＆カルチャー研究所）」です。かつての工業用倉庫をクリエイティブにリノベーションした、モダンで無機質な雰囲気のアートスペースです。

会場となったESPRONCEDA Institute of Art＆Culture

　このインダストリアルな空間では、IMMENSIVE EXPOの注目作として、3D XRエンジニアのYuma Ito（伊藤悠真）氏とせきぐちあいみ氏のチームによる作品「ANCIENT FUTURE UNDERWATER」が展示されました。非常にユニークな試みでしたが、残念ながら筆者の取材スケジュールの都合で、この作品自体は取材できませんでした。

イベントに参加したアーティストの紹介

技術パートナーは日本のSTYLY

　今回のIMMENSIVE FESTIVALで見逃せないのが、日本発のテクノロジーの存在です。空間コンピューティングのプラットフォームとして世界展開を強める日本の「STYLY」が、技術パートナーとして深く関わっています。5日のイベントの直前には、世界中のアーティストたちがステージ上で順に紹介される機会がありました。その壇上には、同社を率いる山口征浩CEOも姿を見せており、日本のXRクリエイティブ技術がイマーシブなアートシーンにしっかりと根付いていることを強く印象付けられました。

STYLYの山口征浩CEO

Vision Proで描いたアートが倉庫の壁に広がる

　5日のハイライトとなったせきぐち氏の「EMOTIONS IN MOTION」は、空間そのものをキャンバスに変える画期的なライブパフォーマンスです。せきぐち氏自身がXRヘッドセット（Apple Vision Pro）を装着し、目には見えない3次元の仮想空間に、リアルタイムで立体的なアートを描き上げていきます。ショーは、せきぐち氏と、ドイツのメディアアーティストであるJuliana ＆ Andrey Vradyのシステムによる共同パフォーマンスとして展開されました。

屋外の壁面にアートが描かれていく

　繊細かつダイナミックな手の動きによって、何もない空間に、鮮やかなモチーフや光の線が次々と紡ぎ出されていきます。最先端のVRペインティング技術と芸術的感性が結実した、デジタル時代ならではの新しい表現の形を示すパフォーマンスでした。

Vision Proを装着しバーチャル空間でペインティング

　10分強にわたって、音楽に合わせてせきぐち氏が仮想空間に次々とアートを描いていき、その様子が会場外の壁面にプロジェクションマッピングでシームレスに投影されていきます。アーティストの頭の中にあるビジョンが、倉庫の壁を伝って現実の空間へとあふれ出してくるような、圧倒的なスケール感に息をのみました。

音楽、光、リアルタイムの創造性が三位一体となった演出

「常に新しい化学反応が生まれる環境」

　ショーの終演後、せきぐち氏に話を伺うことができました。同氏はまず、縄文土器をテーマにした体験型インスタレーションを、バルセロナの地から世界へ発信できた喜びと手応えを熱く語ってくれました。さらに話は、会場となったESPRONCEDAの環境にも及びました。

　ここでは、体験者の表情や感情をリアルタイムで読み取って可視化するプロジェクションマッピングなど、ジャンルを超えた実験的なコラボレーションが日夜活発に行なわれているそうです。「多様で唯一無二の才能が世界中から集まり、常に新しい化学反応が生まれる、本当に刺激的で楽しい環境です」と、クリエイティブシーンの熱気を笑顔で語ってくれました。

世界を舞台に挑戦を続けるせきぐちあいみ氏

　仮想空間という無限のキャンバスに、各国の伝統文化や最新テクノロジーを融合させながら、ボーダーレスに世界を彩り続けるせきぐち氏。次はどのような空間を舞台に、私たちの想像を超える「新たなビジョン」を見せてくれるのでしょうか。アートとテクノロジーの未来を切り拓く彼女の次なるチャレンジから、今後も目が離せません。

筆者紹介───山根康宏


　香港在住の携帯電話研究家。海外（特に中国）のスマートフォンや通信事情に精通。IoT、スマートシティー、MaaS、インダストリアルデザインなど取材の幅は広い。最新機種のみならずジャンク品から100万円のラグジュアリーモデルまであらゆる携帯電話・スマートフォンを購入する収集家でもあり、その数はまもなく1800台に達する。

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