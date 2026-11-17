12月の北海道・小樽といえば、雪景色と運河のイルミネーションが思い浮かぶ定番の冬旅先。そんな小樽の港に今年、まるで「もうひとつの小樽運河」が現れたかのような幻想的な空間が誕生します。

2026年12月18日（金）から27日（日）までの10日間、JR小樽駅から徒歩約10分の「おたるポートスクエア」を会場に、クリスマスイベント「小樽運河キャンドルナイト｜Otaru Canal Candle Night」が開催されます。

1,000灯に及ぶキャンドルやオイルランタンのあたたかな光が冬の港を包み込み、高さ約4mを誇るランタンツリーや情緒あふれる浮き玉キャンドルが幻想的な夜を彩ります。会場では、マルシェやワークショップをはじめ、心に響くゴスペルライブ、温かなフード＆ドリンク、そして願いを込めて灯りをともす特別な体験など、大切な人と心穏やかなクリスマスを過ごせる工夫が満載です。定番の観光ルートから一歩脚を伸ばすだけで、身体も心も温まる一期一会の冬景色に出会えます。

港を彩る約1,000灯の「灯りの波」

一番の見どころは、会場一帯に広がる約1,000灯のキャンドルとオイルランタンです。高さの異なるランタンが波のように連なるメイン演出「灯りの波（A Wave of Light）」をはじめ、高さ約4メートルのランタンツリーや浮き玉キャンドルが夜の港をやさしく照らし出します。



見頃は17時頃から。期間中は近くの小樽運河（浅草橋〜中央橋）でも日没から22時30分まで「青の運河」が点灯しているため、青い光の運河と温かなキャンドルの港、2つの異なる夜景を一度の散策で楽しめます。

見て、作って、味わって。冬の夜を満喫する体験コンテンツ

会場では「見る」以外の楽しみも待っています。屋内マルシェで雑貨を選んだり、ワークショップで自分だけのキャンドルを手作りしたりできます。18日・24日・25日の19時30分からは、無数の灯りの中でゴスペルライブの歌声が夜の港に響き渡ります。冷えた体には、コンテナビレッジの限定グルメをどうぞ。「冬の港への招待状」チケットを提示すると、対象3店の温かい限定セットを各1,000円（数量限定）で味わえます。願いを書き込んで灯す「ウィッシュキャンドル」（500円）も人気です。19日・20日には、小学生以下が点灯に参加できる「小樽キャンドルキッズ」（保護者同伴・事前申込制）も行います。

幻想的な景色とクリスマス気分を存分に味わえる本イベントでは、電飾ではない温かな火のぬくもりや、ほのかに漂うロウの残り香、夜風になびく幻想的なゆらめきなど、この場所を訪れた人だけが実感できる豊かな五感の体験に深く寄り添う場所となっています。

小樽運河キャンドルナイト｜Otaru Canal Candle Night

●開催期間：2026年12月18日（金）〜27日（日）の10日間

●会場：おたるポートスクエア（JR小樽駅から徒歩約10分）

●入場料：無料

※飲食・物販・有料体験等は別途料金がかかります

●開催時間

・キャンドル点灯：毎日16:00〜20:00

※17:00頃から、灯りが広がる景色をお楽しみいただけます。

※20:00より順次消灯。

・キャンドルマルシェ：平日14:00〜20:00／土日11:00〜20:00

・キャンドルワークショップ：平日14:00〜18:00／土日11:00〜18:00

・ゴスペルライブ：12月18日（金）・24日（木）・25日（金）各日19:30開演

※天候等により開催時間や内容を変更する場合があります。（荒天中止）

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