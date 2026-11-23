Hot ChipsでAMDはInstinct MI400シリーズの説明をしただけで、CPUに関しては講演が一切なかった。しかし、7月に開催されたAdvancing AI 2026というイベントでEPYC 9006の概要を紹介。その後9月30日にはAMD EPYC™ SERVER CPU ARCHITECTURE AND PERFORMANCE OVERVIEWというホワイトペーパーを公開。



そして11月10日にAMD in Depthというイベントをアメリカで実施し、ここでさらなる詳細およびZen 6/6cコアの詳細なども公開した。この一連の情報をまとめて解説する。

4つのプラットフォームに分かれるEPYC 9006の全貌と

Zen 6/6cの物理構造

前回EPYC 9006シリーズに触れたのは連載859回であるが、これは情報がない状態で推定していたのでいろいろ間違っていたので、まずは正しいラインナップの情報からお伝えしよう。

EPYC 9006に分類される製品だが、大きく分けて4種類に分類される。EPYC 9006 SP7(Venice SP7)、EPYC 9006 SP8(Venice SP8)、EPYC 9006X SP7(Venice-X)、それとEPYC 9006 LP(Verano)である。

この4種類の大きな特徴をまとめたのが下表となる。連載859回で誤解していたのがコード名とコアの関係。VeniceがZen 6、VeranoがZen 6cなのかと思っていたのだが、実際にはコード名ではなくプラットフォームの違いになっていた。したがって表にあるように、Venice SP7/SP8/VeranoはZen 6とZen 6cのコアが入り乱れることになっている。

EPYC 9006のラインナップ コード名 プラットフォーム コア L3キャッシュ IOD メモリー PCIe Venice SP7 Socket SP7 Zen 6 or Zen 6c 4MB/コア SP7 IOD 8ch DDR5/MRDIMM 96レーン Venice SP8 Socket SP8 Zen 6 or Zen 6c 4MB/コア SP8 IOD 4ch DDR5/MRDIMM 128レーン Venice-X Socket SP7 Zen 6 12MB/コア SP7 IOD 8ch DDR5/MRDIMM 96レーン Verano SB1(BGA) Zen 6 or Zen 6c 4MB/コア SP7 IOD(?) 12ch LPDDR5x 128レーン(?)

全体としてみればコアは3種類(Zen 6ベースのCCDとZen 6cベースのCCD、およびZen 6 CCD+3D V-Cache)、IODは2ないし3種類(まだVeranoのIODがSP8の流用なのか、それとも独自のものか明確ではない。構成を考えるとSP7の流用のような感じはするが)、パッケージも3種類(SP7/SP8/SB1)で、これを組み合わせて4種類のラインナップを構築している。

下の画像がCCDとIODの模式図である。基本的にZen 6とZen 6cは、「論理的には」まったく差がない。同じアーキテクチャーであり、従来のZen 4c/5cなどと違いL3の容量も同じであるので、ソフトウェアから見ると「コア数が多く、動作周波数が低い」以外の違いがない。

もちろんCCDあたりというかCCXあたりのコア数が異なるから、複数コア間での通信のレイテンシーなどはZen 6とZen 6cで変わってくるだろうが、1コア内での性能という意味で言えば動作周波数以外の差はない。ただ物理実装そのものは大きく違っている。

少し写真が小さいのだが、AMDの製品ページに複数のEPYC 9006の写真が示されている。

ここからCCDを抜き出して比較したのが下の画像である。

Zen 6に比べるとZen 6cの方が縦方向の大きさが伸びているが、それにしても面積比で考えるとどう考えてもZen 6cにL3を平面的に実装できるようには考えられないことを考慮すると、Zen 6cではL3を3D V-Cache方式で実装しているように考えられる。それもZen 4世代の「コンピュートダイの上にL3を積層」ではなく、Zen 5世代の「コンピュートダイの下にL3を積層」方式だろう。

これがVenice-XがZen 6しかない理由でもある。もちろんVenice-XはHPC向けに動作周波数を引き上げたい(なんならコア数はあまり要らない)用途向けだからそもそもZen 6cが向いていないという話はあるが、もうすでにL3を3D V-Cache式に実装しているので、これ以上増やせないのだろう。