AMD、Zen 6アーキテクチャを採用する次世代サーバー向けCPU「第6世代 EPYC（コードネーム：Venice）」を発表

米AMDは技術イベント「AMD In Depth 2026」において、Zen 6アーキテクチャを搭載した第6世代サーバー向けCPU「AMD EPYC 9006シリーズ（コードネーム：Venice）」の詳細を発表した。

同シリーズは、クラウド基盤からエージェンティックAI、HPCに至るデータセンターの計算需要に対応するため、コア数の拡大やメモリー帯域、I/O性能の大幅な刷新が図られている。

プロセッサのコアには、最大256コア／512スレッド（最大4.1GHz）を備える高密度のZen 6cと、低レイテンシー向けに最大96コア／192スレッド（最大5.3GHz）を実現するZen 6が採用された。

プラットフォーム展開としては、16チャネルDDR5（MRDIMM対応）とPCIe Gen 6をサポートするTDP最大600Wの「Venice SP7」や、省電力・高密度向けの「Venice SP8」に加え、3D V-Cacheによりソケットあたり最大1152MBのL3キャッシュを搭載可能な「Venice-X」、TSMC N2Pプロセスと24チャネルLPDDR5Xを採用しAIホストノードでの電力効率を追求した「Verano」が用意される。

また、JEDEC標準のMRDIMM Gen2やCXL 3.1メモリー拡張、第5世代Infinity Fabricの採用によりシステム全体の広帯域化を達成している。AI処理においてはフロンティアモデルのトークン生成速度の向上やエージェント実行環境の起動高速化が図られており、ラック全体の電力効率を高める電力・QoS管理機能も導入された。

本プロセッサを組み込んだ「AMD Helion」認定ラックは主要サーバーパートナーを通じて展開され、2026年11月より順次提供が開始される見込みだ。