世界の首脳が集まる会議のニュースが連日流れていますが、世界中で協力しようという会合のはずなのに、耳に届くのはなんだかギスギスした雰囲気ばかり。首脳会議やサミットというからには、みんなを幸せにするニュースになってほしいものです。

そこで今回は、JR富山駅構内で初開催される、西日本を中心とした寿司駅弁が一堂に会する、みんなが笑顔になるサミットのお知らせです！

各地の「すし駅弁」を一度に楽しむ贅沢な会合

2026年11月28日（土）、JR富山駅構内の広場にて、富山県をはじめ、JR西日本沿線各地の寿司にちなんだ駅弁「すし駅弁」が一同に集まるイベント、「すし駅弁サミット」が開催されます。

JR西日本沿線各地の個性豊かな「すし駅弁」が一堂に集まる「すし駅弁サミット」。北陸三県から広島、下関、北九州まで、普段はその土地へ足を運ばなければ出会えないご当地の味を、富山駅にいながら食べ比べできる贅沢な1日です。

出店するすし駅弁たち

今回のイベントでは、富山・石川・福井の北陸三県に加え、広島県、下関市、北九州市の6エリアから選りすぐりの「すし駅弁」が登場します。

富山県からは小サイズで食べやすい『富山 ますのすし剱』、石川県からは脂の乗ったのどぐろと昆布のハーモニーが楽しめる『炙りのどぐろ棒寿し』、福井県からはわさびの爽やかな辛味が効いた『おとなの焼き鯖寿し』がラインナップ。

さらに西へ目を向けると、あなごの出汁で炊いたごはんに炙りあなごをのせた広島県の『炙りあなご寿司』、かつて下関駅で販売されていた味を復刻した下関市の『ふく寿司』など、各地の食文化が詰まった逸品が並びます。

いくつか購入して家族や友人とシェアすれば、自宅や休憩スペースがたちまち「日本縦断グルメツアー」の会場に早変わり。他にもJR西日本沿線の人気駅弁が多数販売されるため、お気に入りの一品を探すワクワク感も味わえます。

伝統だけじゃない！自由な発想から生まれた「とやまクラフト寿司」も登場

会場では定番の駅弁だけでなく、富山の豊かな食材や食文化を自由な発想で再解釈した創作メニュー企画「とやまクラフト寿司」の一部参加店も出店予定です。

「これも寿司なの？」と驚くような、フレンチやスイーツなどのジャンルを超えた新しい寿司のスタイルに出会えるのもこのイベントならではの魅力。伝統的な駅弁とあわせてチェックすれば、食の話題で盛り上がること間違いなしです。

なお、駅弁の販売は10時30分からスタートし、売り切れ次第終了となります。お目当ての駅弁がある場合は、少し早めにJR富山駅へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

すし駅弁サミット

●開催日時：2026年11月28日（土）10:00・5:00

※駅弁の販売は10:30＝i売り切れ次第終了）

※商品のラインナップは予告なく変更することがあります

●開催場所：JR富山駅構内（南北自由通路）（富山県富山市明輪町1-50）