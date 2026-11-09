長野・道の駅中条に絶対食べたい秋の新メニュー！ 西山味噌牛まぶしは、そのまま、薬味、だしで味わう三つの食べ方

長野市街地と白馬村エリアを結ぶルート上に位置する「道の駅中条」（長野県長野市）の食事処「まめったい」にて、2026年11月13日（金）より秋の新メニュー3品の提供がスタートしました。

地域のシンボル虫倉山や北アルプスを望む開放的なロケーションで、地元の恵みを活かした贅沢なランチや、午後のおやつ感覚でも楽しめる新スタイルの郷土料理を味わうことができます。

3つの食べ方で飽きずに楽しめる「西山味噌牛まぶし」

注目の一品は、長野市西山地域で育った「西山大豆」の味噌をベースに、地元農家のりんごジュースなどを加えて仕上げた特製ダレが決め手の「西山味噌牛まぶし」です。旨みたっぷりの牛肉に甘辛い特製ダレを絡め、ご飯の上に贅沢に盛り付けています。

このメニューの魅力は、ひつまぶしのように食べ方を変えながら味わえること。「まずはそのまま」でお肉と味噌ダレの濃厚なコクを堪能し、「次に薬味とともに」さっぱりと味を引き締め、「最後はお出汁をかけて」サラサラと締めくくることができます。一皿で三度おいしい変化が楽しめるため、最後まで食べ飽きることなく満腹感と満足感を得られます。

信州の伝統食を新スタイルで「釜揚げおぶっこ」

信州の食文化を代表する郷土料理「おぶっこ」も、新しい食べ方で登場しました。「おぶっこ」とは、幅広の平打ち麺を野菜などと一緒に煮込む長野県北部の伝統料理。

新登場の「釜揚げおぶっこ」は、煮込みではなくこだわりのつゆにつけて味わう釜揚げスタイル。もちもちとした平打ち麺の食感と風味をダイレクトに感じられます。さらに、食べる直前にすり鉢でごまと味噌をすり合わせてつゆに加えるため、立ち上る香ばしさと自分好みの味に仕上げる楽しさも魅力です。

旬の農産物やジビエ土産も充実！旅の休憩拠点に

食事処「まめったい」での食事はもちろん、施設内の直売所や売店では地元農家が育てた新鮮な野菜や旬の果物、長野市ジビエ加工センターで適切に処理された鹿肉を使ったオリジナル商品「山駆けるGIBIER」シリーズなども購入できます。長野市街地と白馬方面を行き来する際の休憩や、週末のプチドライブの目的地として立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

道の駅中条 食事処「まめったい」秋の新メニュー

●施設営業時間： 9:00～17:00

（食事処まめったい：ランチタイム 10:00～14:30、軽食タイム 14:30～16:00）

●場所： 道の駅中条 食事処「まめったい」

●住所：〒381-3205 長野県長野市中条住良木1704）