さいたま観光大使・＝LOVE・大場花菜さん、浦和の老舗うなぎ店「中村家」で初のグルメレポート！

さいたま観光大使に就任した＝LOVEの大場花菜さん。大使としての記念すべき初仕事・初グルメレポートのテーマは、さいたま市が誇る伝統の名物「浦和のうなぎ」です！ 浦和駅前に佇む「うなこちゃん」像と浦和のうなぎの歴史に触れつつ、昭和12年創業の老舗うなぎ店「中村家」をご紹介します。

なぜ浦和はうなぎの町？ 駅前の「うなこちゃん」は観光大使の先輩⁉



JR浦和駅に降り立つと目に入る、可愛らしい「うなこちゃん」の像。なぜ、さいたま市（浦和）が「うなぎの町」として全国的に知られているのか、その歴史は江戸時代後期にまで遡ります。当時、浦和周辺や西側の荒川などで良質なうなぎが多く獲れ、中山道の宿場町であった浦和で、江戸を行き来する旅人たちの長旅の疲れを癒やすためにうなぎ料理が振る舞われたのが始まりとされています。浦和のうなぎも、江戸発祥の関東風の調理法を用いて調理され、「一度蒸してから炭火で焼く」ため、身がふっくらと柔らかくなるのが特徴です。

しかし近年、マンションの増加などに伴い新しい住民が増えたことで、若い世代を中心に「浦和＝うなぎの町」という認知が浸透しにくくなっているという課題もあるそうです。そこで、さいたま市が誇る食文化“浦和のうなぎ”をPRする、さいたま観光大使の先輩である「浦和うなこちゃん」とともに、「うなぎの町 浦和」を全国へ届けることが、大場さんの観光大使としての初ミッションとなりました！

「観光大使の先輩であるうなこちゃんと一緒に、浦和のうなぎの魅力をお伝えします！」

創業90年の老舗「中村家」へ！ 初体験の白焼き＆伝統の「大人味」うな重

移動中にうなぎの歴史を学んだ大場さんが向かったのは、JR浦和駅から伸びる国道34号線道路沿い、埼玉県庁のほど近く。1937（昭和12）年にこの場所で創業し、2027年で90周年を迎える老舗のうなぎ店「中村家」。２代目店主の大森好治さんは「周りの歴史あるお店に比べたら、うちはまだまだ中間くらいですよ」と謙虚に語りますが、長年愛され続けてきた名店です。

まず提供されたのは、大場さんが人生で初めて食べるという「白焼き」（特上5000円、上4000円※）と「きも焼き」（1000円※、不定期数量限定）。この２品は夜のみ注文できる、お酒のつまみとして人気のメニューです。「白焼き」は、紀州備長炭で丁寧に職人が焼き上げる「ふっくら丁寧なつくり」が大きな特徴です。

※すべて税込価格

「わさびとお醤油で食べたら、普段食べているうなぎとは全く別物の味ですね。さっぱりしていて、とてもおいしいです！ 先ほど店主の大森さんから、白焼きにご飯を合わせて食べるのがお好きだという歌舞伎役者の方が中村家さんによく通われていたと伺ったのですが、その理由もわかる気がします」

続いて運ばれてきたのは、香ばしい香りが漂う伝統の「うな重」（特上5500円、上4500円、中3500円※、昼・夜ともに注文可、きも吸い・お新香付き）。

※すべて税込価格

「タレは“甘辛”というより“ちょい辛”で、ほんのり大人の味わいを感じます。お箸を入れた瞬間にふわっと解けて、口の中に入れるとスッと溶けていきます。 おいしすぎてあっという間に食べてしまいました！」

「うなこちゃん」は、やなせたかし先生が「浦和のうなぎを育てる会」のために描き下ろした「浦和うなこちゃん」

浦和のシンボルともなっている「浦和うなこちゃん」は、実はアンパンマンの生みの親として知られるやなせたかし先生が「浦和のうなぎを育てる会」のために特別に描き下ろしたキャラクターです。もともとは、会長の大森さんが「浦和のうなぎのPRソング」の作詞を依頼していたことがきっかけで、「歌だけじゃなくて、キャラクターもあったほうがいいだろう」と、やなせ先生がキャラクターデザインまでプレゼントしてくれたんだそう。

大森さんは、後継者不足などで減少していく「浦和のうなぎ」の伝統文化や食文化を後世に残そうと「浦和のうなぎを育てる会（現：協同組合）」を発足。「うなこちゃん」とその普及活動に取り組んでいます。

「観光大使として初のグルメレポートが、こんなにおいしい浦和のうなぎだなんて、とても幸先の良いスタートが切れました！ これからも良いレポートやPRができる未来が見えた気がします。うなこちゃんと力を合わせて、これからも浦和のうなぎについての発信、がんばります！」

中村家

住所：埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目２−１２

URL：https://www.urawa-unagi-nakamuraya.com/

「＝LOVEメンバー全員で食べに来たい！」

「うなぎは大好きで、普段からお母さんとよく食べに行っていました。 ＝LOVEのメンバーにもうなぎが大好きな子がたくさんいるので、今度はメンバー全員と一緒に、浦和のうなぎを食べに来たいです！」

取材終わりに、店内で特別に販売されている「うなこちゃん」のオリジナル湯飲みを発見した大場さん。家族へのお土産に、と即購入。

「うなこちゃんと一緒に、毎日お茶を飲みたいと思います！」

