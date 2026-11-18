アスクは、HAVNブランド製のミドルタワー型PCケース「HS 360 VGPU」シリーズを発表した。発売時期は11月20日で、価格は39,880円前後の見込み。ラインアップはブラックの「HS 360 VGPU Edition Black」とホワイトの「HS 360 VGPU Edition White」の2種類だ。

「HS 360 VGPU」シリーズは、グラフィックボードを中心に据えたデザインが大きな特徴だ。フロントから左サイドにかけて曲面強化ガラスパネルを採用したピラーレス構造により、内部パーツを広く見渡せるパノラマビューを実現する。ガラスは曲率R7.5mmで、視覚的な歪みを抑えながら、PC内部をよりクリアに見せる設計だ。

冷却面では、電源ユニットとドライブベイをマザーボード背面へまとめたデュアルチャンバー構造を採用し、底面からの吸気を最適化するエアフローディバイダーを搭載する。これにより、グラフィックボードへ集中的にエアを送り込みやすく、ハイエンドGPUの熱を効率よく処理しやすい構造となる。さらに、最大360mmサイズの水冷ラジエーターと最大11基の120mmファンに対応し、空冷と水冷の両面で拡張性が高い。

加えて、グラフィックボードの垂直配置用ブラケットとPCI Express 5.0対応ライザーケーブルを標準装備する点も見逃せない。ブラケットはGPUの厚みに応じて調整できるため、近年の大型GPUにも柔軟に対応しやすい。