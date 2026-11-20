エレコムは、USB Type-C接続に対応し、ボタンひとつでディスプレイへの映像・音声出力を一時的にオフにできるUSBハブ「USB Type-C接続画面オフボタン付きUSBハブ(HDMI/4K60Hz)」を11月中旬に発売する。価格は4,480円だ。会議中のプライバシー保護や、ゲーム・動画視聴・データ転送まで幅広い用途を想定した周辺機器となる。
型番はU3HC-M030SVで、最大4K/60Hzの高精細映像出力に対応するHDMIポートを搭載する。USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を備え、マウスやキーボード、USBメモリなどをまとめて接続できる。USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)対応により、文書や写真などの大容量データも高速転送できるという。
最大の特徴は、ボタンを押すだけで映像出力を瞬時にオフにできる点だ。ディスプレイとの接続は維持されるため、再びボタンを押せば表示をスムーズに再開できる。会議室での画面共有中に見せたくない情報を隠したい場面や、テレビにスマートフォンの写真・動画を映すときに、見せたい瞬間だけを切り出して共有する使い方に向く。音声も同時にオフにできるが、影響するのはディスプレイ側の音声のみで、本体の音声には影響しない仕様だ。
筐体は厚さ約16mmの薄型設計で、ACアダプター不要のバスパワー専用タイプとなる。ケーブルは直付け式で長さは約0.17m、デスク上で邪魔になりにくい。放熱性と耐ノイズ性に優れたアルミ筐体を採用し、持ち運びやすさと質感を両立した。対応機器の条件として、映像出力にはDisplayPort Alternate Mode対応が必要になる点には注意したい。
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