ASUS JAPANは、グラフィックスカード「DUAL-RTX5070-O12G-EVO」と「DUAL-RTX5060-O8G-A」の2製品を、11月20日よりAmazon限定で発売する。
新製品は、いずれも2.5スロット設計のデュアルファン構成を採用するグラフィックスカードだ。コンパクトな筐体ながら、Axial-techアップグレードによる効率的なエアフロー、GPU温度が50度未満でファンが停止する0dBテクノロジー、通気孔付きバックプレートによる排熱強化を備え、高負荷時の安定動作と静音性の両立を狙う仕様となる。
上位モデルのDUAL-RTX5070-O12G-EVOは、12GB GDDR7メモリを搭載する。省スペースケースにも収めやすく、既存PCのアップグレード用途にも向くという。
DUAL-RTX5060-O8G-Aは、8GB GDDR7メモリを搭載する。こちらも同様の冷却設計を採用し、静かな動作環境を重視するユーザーや、ゲーム、動画編集、クリエイティブ用途まで幅広く対応する狙いだ。詳細な製品情報は各製品ページで確認できる。
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