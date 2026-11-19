サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」でUSBビデオキャプチャー「400-MEDI056」を発売した。VHSなどの古いビデオテープに残る映像をパソコンへ取り込み、デジタル保存できる製品で、価格は3,618円（税抜）だ。

400-MEDI056の特徴は、アナログ映像のデジタル化を手軽に進められる点にある。ビデオデッキやビデオカメラを接続し、映像をパソコンに取り込めるほか、USB-AとUSB Type-Cの両方に対応するため、手持ちのPC環境に合わせて使いやすい。映像入力はRCAコンポジット端子とSビデオ端子に対応し、古い機器との接続性も確保している。

取り込みには無料の録画・配信ソフト「OBS Studio」を利用できるため、別途有料ソフトを用意せずにデジタル化を始められるのも利点だ。ケーブルと本体が一体化したコンパクト設計で、デスク周りでも扱いやすい構成だ。

家族旅行、運動会、誕生日など、テープごとに眠っていた映像を年代やイベント別に整理しやすくなる点も見逃せない。押し入れに保管したままになりがちなビデオテープを、思い出のアーカイブとして見返しやすいデータに変換できるため、再生環境のない家庭でも活用の幅が広がるという。