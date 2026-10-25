昨年、「このイベントが地域に愛され、毎年開催できるよう、一緒に育てていきたい」と、さいたま市 清水勇人市長が語っていたライトアップイベント「時結びの杜」。2025年に5万人を超える来場者を集め、11月7日より内容をパワーアップして2回目が開催されている。

氷川神社の総本社でもある「武蔵一宮氷川神社」（以下氷川神社）の楼門に、大宮の歴史と伝統、文化をテーマにした映像がプロジェクションマッピングされ、普段とは違う空間が楽しめる本イベント。その開催前日となる11月6日に実施された、「時結びの杜」点灯式とメディア内覧会をレポートする。

内容を一新し、さらにパワーアップしたプロジェクションマッピング

点灯式には清水市長をはじめ、さいたま市議会議長 高子 景議長、さいたま観光国際協会会長 筑波伸夫氏、武蔵一宮氷川神社 権宮司 東角井真臣氏が出席。清水市長は「今回は県立大宮科学技術高校に協力していただきました。さいたま市はこうしたイベントを含めてナイトタイムエコノミーを充実させようと考えていますが、それだけでなく、人材育成、そして地域全体で盛り上げていくイベントになっています」と挨拶した。

そして、会場のカウントダウンに合わせて楼門が点灯されると、会場からは拍手が湧き起こった。

プロジェクションマッピングは昨年同様3台のプロジェクターによって楼門、壁、灯籠に映像を投影する。映像は昨年から一新され、門前町であり、鉄道の町でもある大宮の歴史と発展を感じられるストーリー。大宮の四季や盆栽、鉄道などのモチーフがちりばめられている。

映像とともに流れる楽曲は、本イベントのために書き下ろされたオリジナル楽曲。プロジェクションマッピングの光とともに幻想的な世界を演出し、日常の喧噪から離れた時間を過ごすことができる。

楼門が複雑な立体構造になっているため、正面から見ないとつながって見えないこともある。思い出に残すため写真に収めたくなるが、視野いっぱいに広がる映像と楽曲は、ぜひ自分の目と体で体感してほしい。

昨年は最大2時間待ちとなるほど大盛況だった本イベント。今年も土日はかなりの混雑が予想され、混雑時には入場規制も行われることがある。可能であれば平日に行くことをオススメする。