みやさとけいすけの工具探検隊 第154回
外したネジ、どこいった!? そんな悲劇を減らす「腰ピタ」3兄弟を試してみた
2026年11月23日 18時00分更新
分解や組み立てで何かと困ることが多いのが、ネジの保管。数本であれば近くに置くだけで大丈夫ですが、5本、10本と数が多くなっていくと、いつの間にか落としたり、弾いてどこかに飛ばしたりしがちです。気づくと足りなくなっている……というのは、もはや様式美といっていいでしょう。
こういった不幸な事故を減らしてくれるのが、マグネット付きのトレイ。磁力でくっつくもの限定とはいえ、ネジやナット、ワッシャー、釘、といった小さなパーツをまとめて保持できるのがメリットです。
しかし、磁力はあまり強くないことが多く、トレイごとひっくり返すとネジはどこかへ飛んでいきます。あくまで、そこらへんに転がしておいたり、普通のトレーに入れておくよりかはマシ、というアイテムなのでしょう。
もっと強い磁力でガッチリ保持したい……という人の強い味方となってくれるのが、エンジニアの「腰ピタ」（価格 各3025円）。置いて使えるのはもちろんですが、その名にあるよう腰に付けて使えるのが特徴です。移動が多い、もしくは、立ったままで行なうことが多い作業でとくに活躍してくれます。
この腰ピタ、少しずつ仕様が異なる3種類がラインアップされています。今回、3種類とも借りることができたので、どういった違いがあるのかを紹介していきましょう。
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