電動工具は、作業の効率化や時間短縮に活躍してくれます。種類がイロイロあるため、どれから手に入れるか迷ったりしますが、基本的に、よく使うものを優先すれば間違いありません。中でも優先したいのは、電動ドライバー。手よりも素早く回せますし、強い力で締めたり緩めたりもできるため、あると間違いなく便利です。

●削る・磨く作業こそ電動工具に任せたい

個人的にオススメしたいのは、削る、磨くといった時間のかかる作業を短縮してくれる工具。具体的には、ミニルーターです。木やプラスチックなどの加工に便利なもので、切り取る、ミリ単位で削って修正する、彫刻する、表面を磨くといった用途で活躍してくれます。

とくに模型やアクセサリーなどの小物製作、アクリルやガラスへの彫刻、小さな穴あけなどで役立ってくれるため、工作好きであればすでに使っている人も多いでしょう。

●安いミニルーターは意外と制約が多い

用途が多くシンプルな電動工具ということもあって、製品数はものすごくあります。ただし、廉価なものだと乾電池駆動で電池代が大変なことになるものだったり、ACアダプター必須でケーブルがジャマなもの、回転数が変えられないもの、連続使用時間が5分しかないものなど、「一応使えるけど不便」なことが多いです。

今回紹介するITPROTECHの「マルチルーターキット IPT-PRTP6CHG」（実売価格3480円前後）は、正直、そこまで高性能ではありません。しかし、6000～16000RPMの6段階スピード調整、正転/逆転切り替え、バッテリー内蔵のコードレス動作、連続使用時間20分（合計60分）、充電しながらの使用も可能と、実売3480円前後とは思えないほど基本性能が高めです。

しかも、多彩なビットが12種類も付属しており、このセットがあれば、ミニルーターでやってみたいことの大半が試せるようになっています。

そんな入門セットとしてピッタリな「マルチルーターキット」を借りることができたので、試していきましょう。