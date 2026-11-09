みやさとけいすけの工具探検隊 第153回
左右で形が違う!? ちょっと変わった「スリムニッパー」は驚くほど握りやすかった
2026年11月09日 18時00分更新
電子工作時の導線の切断や被覆むき、プラケースにケーブルや部品を通す切り欠きを作るといった加工に便利なのが、小型のニッパー。刃が小さくて薄いため、硬いものを切るのには向いていませんが、細かい作業で何かと活躍してくれます。
そんなニッパーですが、使っていて不満を感じることもあります。不満というか、「もっとこうだったらいいのに」といった願望ですね。自分の話でいえば、グリップの握りやすさ。あと1～2cmグリップの開きが狭ければもっと使いやすいのに……と思うことがよくあります。
全長10cmくらいの小型ニッパーですが、グリップ間は8cmくらい。さすがにこれは開き過ぎで、手に取ってもスグに使える握りにはならず、しっくりくるポジションに移動して握り直す、ということをしています。これ、数回程度なら問題ないのですが、何度も繰り返していると結構手間なんですよね。とはいえ、このサイズ感はかわいくてお気に入りなので、多少の手間は仕方がないと飲み込むことにしていました。
●左右非対称グリップの「スリムニッパー」を発見
ところが先日、担当編集が「他にもかわいいニッパーありますよ」と教えてくれました。それが今回紹介する、KNIPEXの「スリムニッパー」（実売価格 5000円〜6000円前後）です。ステンレスとスチールの2モデルがありますが、両方借りることができたので、詳しく見ていきましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第152回
自作PCあえて「固まるのが遅い瞬間接着剤」を使う理由！遅硬化タイプ＋硬化促進剤との組み合わせが超便利でした
-
第151回
自作PC30度の暑さも5度の寒さもこれ1着!? ワークマンの「XShelter」を実際に着て試してみた
-
第150回
自作PC削る、磨く、彫るがこれ1本！ 3480円のコードレスミニルーターが便利だった
-
第149回
自作PC普通のカッターでは切りにくい素材もスパッ！ 「テクニックナイフ」を試してみた
-
第148回
自作PCあの四角い9V電池もUSB Type-Cで充電する時代！ 実際に使ってわかった意外な違い
-
第147回
自作PCドライバー何本もいらない説！ 「差し替え式」なら省スペースなのにしっかり回せる
-
第146回
自作PC机を焦がす前に！ 500度まで耐える「はんだ付け用シリコンマット」を買ってみた
-
第145回
自作PC100均から乗り換えて15年！ 700円前後のドライバーセットが今でも現役なワケ
-
第144回
自作PC精密ネジもトルク管理したい！ 締め付けを調整できる精密ドライバー「DADA」を試す
-
第143回
自作PC強風でシートが裂ける前に！手軽にガッチリ補強できる「ハトメパンチ」を試してみた
- この連載の一覧へ