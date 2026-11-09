電子工作時の導線の切断や被覆むき、プラケースにケーブルや部品を通す切り欠きを作るといった加工に便利なのが、小型のニッパー。刃が小さくて薄いため、硬いものを切るのには向いていませんが、細かい作業で何かと活躍してくれます。

そんなニッパーですが、使っていて不満を感じることもあります。不満というか、「もっとこうだったらいいのに」といった願望ですね。自分の話でいえば、グリップの握りやすさ。あと1～2cmグリップの開きが狭ければもっと使いやすいのに……と思うことがよくあります。

全長10cmくらいの小型ニッパーですが、グリップ間は8cmくらい。さすがにこれは開き過ぎで、手に取ってもスグに使える握りにはならず、しっくりくるポジションに移動して握り直す、ということをしています。これ、数回程度なら問題ないのですが、何度も繰り返していると結構手間なんですよね。とはいえ、このサイズ感はかわいくてお気に入りなので、多少の手間は仕方がないと飲み込むことにしていました。

●左右非対称グリップの「スリムニッパー」を発見

ところが先日、担当編集が「他にもかわいいニッパーありますよ」と教えてくれました。それが今回紹介する、KNIPEXの「スリムニッパー」（実売価格 5000円〜6000円前後）です。ステンレスとスチールの2モデルがありますが、両方借りることができたので、詳しく見ていきましょう。