アイドルグループ「ポップキャスト」の山下みり（やました・みり）さんが、1st DVD「1ミリ近づきたい」（発売元：竹書房、収録時間：143分、価格：4730円）の発売記念イベントを11月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま21歳の山下さんは、乃木坂46で活躍した齋藤飛鳥（さいとう・あすか）さんに憧れてアイドルを目指したという現役女子大生。4月26日に正式デビューを果たしたポップキャストにおいては、清楚感と可愛さで多くのファンを集めている。待望の1st DVDは、6月に伊豆で撮影された映像だ。

――どんなシーンを撮りましたか？

【山下みり】 黄色のビキニを着てベッドで元気に飛び跳ねたり、可愛いバニー衣装を披露したり、寝起きのシーンがあったり……。憧れだったセーラー服もあるし、全体的に清楚なイメージで撮っていただきました。

――お気に入りは？

【山下みり】 小学生のころはずっと水泳を習っていたし、ジャケ写にもなっている競泳水着姿のシーンです。赤と白のラインが入った配色も好きだし、SNSでも「いいね」をたくさんいただきました。

――自分らしさが出ているのは？

【山下みり】 お風呂を掃除したり、洗いっこをするシーンです。普段はしぶかわ（渋くて可愛い）と言われることが多いですが、本当は話すのが大好きなわちゃわちゃ系。水を使った撮影が楽しかったし、普段の雰囲気が楽しめると思います。

――ほか注目は？

【山下みり】 コートでテニスをするところです。中学生のころはソフトテニス部の部長をやるほど熱心に取り組んでいたので、1st DVDでもラケットを振ることができてうれしかったです。

MBSラジオの深夜番組「アッパレいまどき乙女！」にも出演中。「番組を盛り上げるアッパレ乙女隊！（APPARE GIRLS）として、大学生の情報をお届けしているのでぜひ聴いてほしい」と呼びかけた。ポップキャストも週末のライブ開催が多いので、公式Xにてスケジュールを確認しよう。