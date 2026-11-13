グラビア界で最強のグラマラスボディーが魅力の爽香（さやか）さんが、21st DVD「Perfect Impact」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：140分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

6月に沖縄で撮影された今作は、家庭教師として自分の殻に閉じこもりがちな生徒（＝視聴者）に勉強を教えながら、その心を解きほぐすという物語。情緒あふれる古民家を中心に2人の関係が描かれている。

――イメージDVDでは定番の役柄ですね。

【爽香】 古民家で学力向上の強化合宿をする感じなのですが、テストで良い点が取れたら、先生に好きなことをしていいというご褒美があるんです。内気な生徒にはちょっと刺激が強いかもしれません（笑）。

――シーンとしては？

【爽香】 勉強を教えるところはもちろんですが、運動中に水鉄砲で水をかけられるいたずらをされたり、私のほうから誘惑をしてしまったり。全体的にはしっとりとした大人の作品になっていると思います。

――オススメは？

【爽香】 お風呂で体を洗うシーンです。面積の小さなオレンジ色の水着でしたが、濡れ感があってファンの方々に好評でした。台所でワンピースをはだけて大胆なレース素材の衣装を披露するシーンも、スタイルを褒めていただけたので推したいです。

――ところで、前回の取材のときに結婚相手について「私のことが好きなファンの方に拾ってもらいたい」と話していましたが、その後どうなりました？

【爽香】 おかげさまで立候補する方が10人以上いて、「俺は10年後でも待っているよ」と言っていただけました。家では裸族でフリーダムだし、私と結婚したら一緒にいて楽しいと思います。

この発言でまた立候補者が増えそうだが、大好きなジャイアンツの話と並んで必ず聞かれるネタとして定着しそうな気配だ。11月11日に爽香さん名義では初めての写真集「ウルトラメテオラ」を発売し、12月10日に22nd DVD「超偏愛」もリリース予定。グラビア活動も勢いに乗る。