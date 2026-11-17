洗練された美ボディーが魅力の白川愛梨（しらかわ・あいり）さんが、12th DVD「愛の世界」（発売元：竹書房、収録時間：117分、価格：4730円）の発売記念イベントを10月25日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

白川さんといえば、同じ事務所に所属する星野 琴（ほしの・こと）さんと柚乃りか（ゆずの・りか）さんとお笑いトリオ「バースト」を結成。予選1回戦で敗退してしまったが、M-1グランプリ参加で新たな魅力を打ち出したところでイベント開催を迎えた。

――どんなシーンが楽しめますか？

【白川愛梨】 6月に沖縄に行ってきたのですが、海やプールではしゃいだり、リビングや寝室でイチャついたり、バスルームで体の洗いっこをしました。ジャケ写が寝室での鏡越しに撮ったシーンだというのも印象的でした。

――オススメは？

【白川愛梨】 映像作品では初めてですが、ゴルフのシーンが収録されている点です。スポーティーなグレーの水着を着て、スタジオの庭でパターゴルフをやっているのでぜひご覧になってほしいです。

――以前からゴルフをやっていると話していましたが、現在のスコアはどれくらい？

【白川愛梨】 月1～2回ペースでコースを回りますが、つい先日のスコアは「85」だったのでめちゃくちゃ上達しました！ 3時間くらい練習してから行くと、良いスコアが出ることが多いです。

――M-1グランプリへの挑戦についても聞かせてください。

【白川愛梨】 予選1回戦で敗退でしたが、直前まで3人で練習をがんばったし、部活みたいな感じですごく楽しかったです。大人になってこんな経験はなかなかできないし、青春の思い出の1ページになりました。

12月16日に13th DVD「染まる素肌」のリリースを控えるほか、12月20日に横浜ランドマークホールで開催されるファッションショー「2026 JAPAN FASHION FESTA X'mas Collection」にも参加予定。同じ事務所所属の熊田曜子さんやバーストの2人も出るので要チェックだ。