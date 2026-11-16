圧巻のメリハリボディーと親しみやすさでファンを虜にする木南美々（きなみ・みみ）さんが、9th DVD「vs仮想エロス」（発売元：エアーコントロール、収録時間：190分、価格：4598円）の発売記念イベントを10月18日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
8月には2nd写真集も発売され、グラビア活動が絶好調の木南さん。7月に都内で撮影された9th DVDは、4つのシチュエーションで魅せる人気シリーズの作品で、田舎のお姉さん、居酒屋のグラドル、巫女、言いなり彼女という役柄を演じている。
――まずは田舎のお姉さんのシーンから聞かせてください。
【木南美々】 風情のある古民家で、年下の子から寄せられる恋の悩みを聞いてあげる感じです。家族の帰宅時間が遅いことを知って誘惑するという、男性なら憧れる王道のシチュエーションになっています。
――居酒屋のグラドルは？
【木南美々】 巨乳の看板娘という設定なのですが、店内でお客さんと「ちょっとだけですよ」とイチャイチャを始めます。本物の居酒屋をロケーションとして利用したのが貴重な経験になりました。
――巫女はいかがでしょう？
【木南美々】 神社の参拝客に向かって、「特別な祈祷があるから参拝後に家に来てほしい」と誘う展開です。実はイメージDVDで本格的なコスプレはやったことがないので、巫女さんの衣装はぜひ楽しんでほしいです。自分で見ても似合っていると思いました（笑）。
――最後の言いなり彼女は？
【木南美々】 彼氏のことが好きすぎて、家で過ごす間にさまざまな要求に応じています。エクササイズで汗をかいて、一緒にお風呂に入る流れになっていますが、そのときに披露した泡ブラが過去イチでサイズが小さかったかも……。4役のうち、本来の自分に一番近いので注目してもらえるとうれしいです。
今作は人気シリーズということもあって、発表されたときにファンからも「ついにキター！」と喜びのコメントが多数寄せられたとか。節目となる10枚目もこの調子ならリリースが決まるだろうし、発表への期待が高まるばかりである。
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