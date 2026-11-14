「フィギュア体型のアニメおたく」を掲げて活動中。2.5次元グラドルの千葉心羽（ちば・みう）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年12月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを11月6日、神保町の書泉グランデで開催した。

9月12日で19歳の誕生日を迎えたばかりの千葉さんは、秋葉原の「コスマップ撮影会」でも人気を獲得している注目株。Cream誌上には今回が初掲載となるが、中面のグラビアでクラシカルなセーラー服とピンク色の可愛いビキニを全6ページで披露している。

――初掲載の気持ちから聞かせてください。

【千葉心羽】 制服がメインの雑誌ですし、ぜひ若いうちに出たいと思っていたので本当にうれしいです。高校生のころはずっとスカートの短い制服で踊り続けているTikTokerでしたし、ファンの方々にも「やっとCreamに出られるんだね」と言っていただけました！

――グラビアの見どころは？

【千葉心羽】 セーラー服はあまり見かけない茶色のリボンがおしゃれな印象。ビキニのほうはピンク色が似合うとよく言われるし、髪型がツインテールで幼さがあるのがお気に入りです。普段は大人っぽく見せることが多いので、Creamさんの撮影は新鮮でした。

――こだわりのポイントなどがあれば。

【千葉心羽】 実はこう見えてパンチラには結構こだわりを持っているんです。たまたま見えてしまうのが良いのであって、自分から見せるのはちょっと違うんじゃないかなって。だから今回のセーラー服のグラビアは、ギリギリ見えないラインを攻めている点を楽しんでほしいです。

――19歳になったばかりですが、これからの抱負も聞かせてください。

【千葉心羽】 体型とかも含めて、自分が好きな「魅せ方」のグラビアをどんどん表現して、名前を広く知ってもらえるように。20歳になるまでにグラビア誌の表紙を飾りたいです！

実はコスプレイヤーとしても今年から活動を始めていて、8月の夏コミ（C108）にも参加。「その着せ替え人形は恋をする」のヒロイン・喜多川海夢（きたがわ・まりん）のコスプレがバズってフォロワーが一気に2万人も増えたというから、表紙に起用されるチャンスは十分にあるだろう。12月5日開催の「クリームセッション撮影会SP ～年末Cガール撮り納め回！～」にも参加予定なので、紹介ページで確認してほしい。