アイドルグループ「IQ99（アイ・キュー・キューキュー）」の猫好 杏（にゃんはお・あんず）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年12月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを11月9日、神保町の書泉グランデで開催した。

10月には少年画報社の「ヤングキング」（2026年21号）の表紙＆巻頭グラビアを飾ったり、グループ初のハロウィンソング「Oh!透明大作戦」のMVが公開されたりと、話題になることが多かった猫好さん。Creamに登場するのは3度目になるが、ビキニやセーラー服の撮り下ろしを全6ページで掲載。イベント参加特典としては、特製マウスパッド（5冊購入）とマグカップ（7冊購入）が用意された。

――グラビアの見どころを聞かせてください。

【猫好 杏】 まずは扉ページになっている水色のビキニから。ギンガムチェックで可愛らしい印象ですが、そこに表情やポーズで大人っぽさを加えて撮りました。お尻のむっちり感もしっかり楽しめる感じです。

――セーラー服のほうは？

【猫好 杏】 今回は清楚感のある白のブラウスに、琥珀色の紐リボンを組み合わせているのがポイント。用意された衣装のなかから、珍しい色だなと思って選んでみました。アンニュイな表情だし、ファンの方々にも「こういう猫好ちゃんもいいね」と褒めていただけました。

――ほか注目は？

【猫好 杏】 最後のページで猫耳＆ツインテール姿で、たい焼きを口にくわえているグラビアを披露していることです。猫好らしさを演出できた1枚。現場にいらっしゃった副編集長（西永彩奈さん）にも「可愛い！」と褒めていただいて、心の支えになりました（笑）。

――ところで、猫好さんはどんな高校生活を送っていたのですか？

【猫好 杏】 合唱部に入って毎日ずっと練習をがんばっていました。制服も着ていましたが田舎の高校だったので、スカートの丈は膝より下じゃないとダメ。しっかり絶対領域のある憧れの制服を、Creamさんの撮影で着られることに感謝です！

――ヤングキングの表紙＆巻頭グラビアもすごいですね。

【猫好 杏】 いつも行っている地元のコンビニに自分の顔が出ていて、めっちゃヘンな気持ちでした（笑）。ファンの方々だけでなく同業のアイドルの子からも反響がすごかったし、IQ99の名前も背負っているので目に触れる機会をもっと増やしたいです。

IQ99は結成7周年を記念したワンマンライブ「TWINKLE KILLER」を恵比寿のLIQUIDROOM（リキッドルーム）で11月18日に開催予定。「大きな会場だしメンバーみんなで気合いを入れて最高のライブにします。絶対に来てほしいです！」と呼びかけた。