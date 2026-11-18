食料品に日用品とインフレが進んでいる中、スマホの月々の料金はしっかりと管理して、節約したいところです！ そんな人に味方になってくれるのが、いわゆる「格安SIM」。“格安”だから「安かろう悪かろう」という常識はすでに完全に過去の話。現在では大手キャリアと大差なく使えます。

本記事ではその中でも、動画を見まくるわけではないのなら、毎月使える“ギガ”が十分に用意されている、「月1500円以下の格安SIM」をピックアップしました。大手キャリアからの移行なら月数千円の節約も可能！ 「月1500円以下の格安SIM」を選ぶ際のポイントや、オススメのベスト5のサービスを紹介します。検討の材料にしてください！

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（1）【通信量（ギガ）】10GB程度あれば大抵の人は十分

格安SIMを比較する際で一番気になるのは、利用できる通信量（いわゆるギガ）でしょう。月1500円前後の格安SIMは7～15GB程度。自宅には光回線（Wi-Fi）があって、外で動画を見るとしても、1日平均20～30分程度という人なら、これで十分間に合います。

自分が具体的にどのくらいの通信量が必要かは、現在契約しているキャリアのサイトで毎月どの程度使っているかチェックするといいでしょう。

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（2）【通信品質】格安SIMの中には平日昼休みに遅くなるものも

料金が手頃な「格安SIM」は、大手キャリア（ドコモ／au／ソフトバンク）が別ブランドとして展開しているもの（UQモバイルやワイモバイル、ahamoなど）と、大手キャリアから回線を借りてサービスしているものの2タイプがあります（後者を「MVNO」と呼びます）。

MVNOは、サービス内容がシンプルで低料金が売り。以前の「格安だから品質は微妙？」というイメージは完全に過去のものです。サービスエリアについても、基本的には元の回線を提供している大手キャリアと同等です。

ただしその特性上、ユーザーのアクセスが殺到する平日昼休みは若干速度が低下するのも確か。それでもスマホで動画を見る程度なら、まず問題になりません。

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（3）【機能】余ったギガの翌月繰り越しがあると特に便利

格安SIMで結構一般的なサービスが、使い切れなかったギガ（通信量）が翌月末まで繰り越せるサービスです。このサービスがあれば、10GBのプランに加入していて、5GBしか使わなかった月は、翌月に5GBが繰り越されて、合計15GBに。翌月も5GBしか使わなかった場合は、翌々月は20GBとなります。

これなら帰省時や旅行時など、突発的に大量にギガを使う月があっても対応可能というわけです。実際に使えるギガの量に大きな差が出てくるのでチェックしたい要素です。

次ページでは、おすすめの月1500円以下の格安SIM、5サービスを紹介します！