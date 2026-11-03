Neo、Air、ProとMacBookのラインナップを整理！
【決定版】MacBookのおすすめベスト5【2026年11月版】
2026年11月03日 17時00分更新
性能面だけでなく、スタイルの美しさからも憧れとなっているMacBook。おなじみのラインナップの「Air」と「Pro」に、価格が魅力の「Neo」が加わり、さらにはタッチ対応モデルまで！ どれを買えばいいか悩む人もいるはず。
そこで本記事では、あらためてラインナップを整理。「Macは初めて」という人を前提に、MacBookの選び方やおすすめの機種を紹介します。購入時の参考にしてください！
【目次】
MacBookを選ぶポイント
ポイント1：【機種】基本はAir！ 軽めの作業にNeo、プロユースはProを視野に
ポイント2：【モバイル性能】持ち運ぶならNeoかAir、メイン機で使うならPro
ポイント3：【メモリ】16GBあれば安心。8GBでも案外大丈夫 プロなら必要な容量
ASCII編集部が選ぶ「MacBook」ベスト5
13インチMacBook Air
MacBook Neo
15インチMacBook Air
M6搭載14インチMacBook Pro
タッチ対応14/16インチMacBook Pro
MacBookを選ぶポイント（1）【機種】基本はAir！ 軽めの作業にNeo、プロユースはProを視野に
現在は「Neo」「Air」「Pro」の3シリーズが用意されているMacBookですが、知人から詳しい状況は説明されず、オススメはどれ？ と聞かれた場合に答えるのは真ん中の「Air」になります。
半導体価格の上昇などにより、安価なイメージがあったMacBook Airも今では22万4800円からと少し高くなってしまいましたが、16GBメモリ、512GB SSDを標準搭載。画像編集に動画編集、Officeアプリ、ウェブ閲覧まで、幅広い操作に広く対応します。動画編集や音楽制作など、本格的なプロの業務をこなすのでなければ、MacBook Proの性能が必要な場面はほぼありません。
話題のMacBook Neoについては、12万円を切る価格が最大の特長。それでいてディスプレイ性能の高さやデザインの魅力は上位機譲りです。ただし、メモリの選択は8GBのみなのは残念な点です。
MacBookを選ぶポイント（2）【モバイル性能】持ち運ぶならNeoかAir、メイン機で使うならPro
普段から持ち歩いて使いたいのであれば、1.23kgの13インチMacBook AirかMacBook Neoが有力候補です。MacBook Proは性能が高い分、重量も重いです。ただ、有機ELを採用した最新のタッチ対応14インチMacBook Proは1.38kg。性能を考えれば驚きの軽さです。メイン機として使う場合も端子類が充実したMacBook Proを検討したいです。
MacBookを選ぶポイント（3）【メモリ】16GBあれば安心。8GBでも案外大丈夫 プロなら必要な容量
AIブームにともなう半導体価格高騰により、パソコンの購入時は搭載メモリの容量をよく考えて選択する必要が生じています。MacBook Airは標準で16GB以上。ほとんどのユーザーはこれで十分なのは前述のとおりです。プロユースで考えているのであれば、実際に使うアプリや使用状況に応じたメモリを選択すべきです。
問題は8GBしか選択肢がないMacBook Neo。こちらは悩ましいのですが、言えるのは「同じ8GBのWindows機よりはずっと実用的」である点。そして、ブラウザのタブを多く開いたり、重いアプリで消費されるメモリは「Windows機と大差ない」ということです。要は軽めの作業であれば、まったく問題ないのですが、アプリやブラウザのタブをたくさん開くとそうではない。使い方次第となります。
次ページでは、編集部がおすすめするMacBookを紹介します！
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