今の大学生に欠かせないデジタル機器と言えば、スマホはもちろんノートパソコンも重要です！ 調べ物に課題作成、オンライン授業といった学業だけでなく、就職活動に動画視聴と日々活躍してくれます。

ただ、ノートパソコンと言っても製品はさまざま。そこで今回の記事では各社の人気モデルの中から、「比較的持ち運びしやすい」「4年以上長く使えそう」と大学生にピッタリなオススメの製品を紹介します！ ぜひ購入の参考にしてください。

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（1）

【重量】日常的に持ち運びのなら重要 1.2kgまでで狙いたい

講義やゼミ、研究会、就職活動、バイト、遊びと、社会人以上に行動範囲が広い大学生。常にノートパソコンを持ち歩いて活用したいと考えている人も多いはず。となると、やはり軽量モデルが便利です。

軽さを重視するなら1kgアンダー、もしくはその前後でしょう。これなら肩掛けのトートバッグなどでもそれほど重さを感じません。リュックならもう少し重くても大丈夫ですが、それでも1.2kgくらいまでで狙いたいところです。

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（2）

【各種端子】発表などの機会にはHDMI端子が標準で欲しい

続いては各種端子。特に注意したいのはHDMI端子です。学生の場合、ゼミや研究会などでの発表機会もあるはず。その際にプロジェクターやモニターと接続するのに必要になります。

最近のノートパソコンではUSB Type-C経由で画面出力ができるため、HDMI端子を用意しないモデルも多くなっていますが、その場合は変換コネクターを忘れないことが重要です。万全を期すなら、やはりHDMI端子は欲しいところです。

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（3）

【キーボードやファン音】キーの打ちやすさやノイズも重要

レポート作成などでテキストの入力機会が多くなるなら、やはりキーボードの打ち心地は気になります。日本語キーボードを装備していても、海外メーカー製モデルだと、若干違和感のある配列になっているケースもあるので購入前に確認しましょう。

また、キーボードを打ったときの騒音、CPUファンのノイズも学生が図書室などで使う場合は気になるかも。たとえば次ページで紹介するMacBook NeoやAirはファンレスで静かさにも定評があります。

次ページでは、編集部がおすすめする大学生向けのノートパソコン5製品を紹介します！