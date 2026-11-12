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【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第76回

持ち運びしやすく、長く使えそうなノートPCを紹介

【決定版】大学生向けノートパソコンのおすすめベスト5【2026年11月版】

2026年11月12日 09時00分更新

文● 二子／ASCII

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　今の大学生に欠かせないデジタル機器と言えば、スマホはもちろんノートパソコンも重要です！　調べ物に課題作成、オンライン授業といった学業だけでなく、就職活動に動画視聴と日々活躍してくれます。

　ただ、ノートパソコンと言っても製品はさまざま。そこで今回の記事では各社の人気モデルの中から、「比較的持ち運びしやすい」「4年以上長く使えそう」と大学生にピッタリなオススメの製品を紹介します！　ぜひ購入の参考にしてください。

大学生向けノートパソコン

行動範囲が広い大学生には軽くて持ち運びしやすいノートパソコンがオススメ

【目次】

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント
　ポイント1：【重量】日常的に持ち運びのなら重要 1.2kgまでで狙いたい
　ポイント2：【各種端子】発表などの機会にはHDMI端子が標準で欲しい
　ポイント3：【キーボードやファン音】キーボードの打ちやすさやノイズも重要

ASCII編集部が選ぶ「大学生向けのノートパソコン」ベスト5
　アップル「MacBook Neo」
　Acer「Acer Swift Air 14（SFA14-I31）」
　HP「OmniBook 7 Aero 13-bg」
　HP「OmniBook 5 14-mh」
　アップル「13インチMacBook Air」

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（1）
【重量】日常的に持ち運びのなら重要 1.2kgまでで狙いたい

　講義やゼミ、研究会、就職活動、バイト、遊びと、社会人以上に行動範囲が広い大学生。常にノートパソコンを持ち歩いて活用したいと考えている人も多いはず。となると、やはり軽量モデルが便利です。

　軽さを重視するなら1kgアンダー、もしくはその前後でしょう。これなら肩掛けのトートバッグなどでもそれほど重さを感じません。リュックならもう少し重くても大丈夫ですが、それでも1.2kgくらいまでで狙いたいところです。

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（2）
【各種端子】発表などの機会にはHDMI端子が標準で欲しい

　続いては各種端子。特に注意したいのはHDMI端子です。学生の場合、ゼミや研究会などでの発表機会もあるはず。その際にプロジェクターやモニターと接続するのに必要になります。

大学生向けノートパソコン

単体のHDMI端子を持たないノートパソコンだと変換アダプターを忘れないようにしないといけません

　最近のノートパソコンではUSB Type-C経由で画面出力ができるため、HDMI端子を用意しないモデルも多くなっていますが、その場合は変換コネクターを忘れないことが重要です。万全を期すなら、やはりHDMI端子は欲しいところです。

大学生向けのノートパソコンを選ぶポイント（3）
【キーボードやファン音】キーの打ちやすさやノイズも重要

　レポート作成などでテキストの入力機会が多くなるなら、やはりキーボードの打ち心地は気になります。日本語キーボードを装備していても、海外メーカー製モデルだと、若干違和感のある配列になっているケースもあるので購入前に確認しましょう。

　また、キーボードを打ったときの騒音、CPUファンのノイズも学生が図書室などで使う場合は気になるかも。たとえば次ページで紹介するMacBook NeoやAirはファンレスで静かさにも定評があります。

　次ページでは、編集部がおすすめする大学生向けのノートパソコン5製品を紹介します！

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