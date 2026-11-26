東京都福祉局は11月25日、「東京都出産・子育て応援事業～赤ちゃんファースト～」でポイント交換したQUOカードPayが使用できない場合があると公表した。業務委託先のリンベルが不正アクセスを受けており、関連を調査している。
都ではユーザーから「ポイント交換したQUOカードPayが利用できない」等の相談があったことを受けて、調査を実施。結果、QUOカードPayが使用できない、残高が減っているなどのケースが確認できたという。
11月25日現在、個人情報の漏洩や、QUOカードPay以外のデジタルギフトへの影響は確認されていない。
本件の対象商品と期間（取得時期）は以下の通り。
●対象商品と取得時期
■対象商品
・東京都子育て支援専用QUOカードPay（1000円分）
・東京都子育て支援専用QUOカードPay（2000円分）
・東京都子育て支援専用QUOカードPay（5000円分）
■対象期間（取得時期）
・2025年12月1日以降
QUOアプリに保存されたものや使用済みのものについては、影響はない。
都は被害への対応として、利用不能となった金額分のデジタルコードを再発行する予定。11月25日以降、対象者にメールで個別に連絡するとしている。
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