マウスは5000円で結構いいのが買えますよ！
【決定版】5000円以下の仕事用マウスおすすめベスト5【2026年11月版】
2026年11月10日 16時00分更新
パソコンを使うときに、キーボードとともに重要なのがマウス！ パソコンに付属している物を使い続けるのはもちろん、1000円程度でも買えますが、毎日の仕事で使うなら、もう少し予算を上乗せして3000～5000円程度で考えたいところ。この価格帯でも操作のスムーズさや機能で単なる“安物”とは全然違います。
それでも量販店やECサイトに行くと、たくさんの製品があって、どれを選ぶかとても悩みます。そこで選び方とともに編集部が選ぶ5000円以下の仕事用マウスでベスト5の製品を紹介！ 購入時の参考にしてください！
【目次】
5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント
ポイント1：【接続方式】ノートPCで使うならBluetoothが便利
ポイント2：【ボタンの数やホイール】側面の「戻る」「進む」があると使い勝手は大違い
ポイント3：持ち運ぶならサイズや静音対応もチェック
ASCII編集部が選ぶ「5000円以下の仕事用マウス」ベスト5
ロジクール「M650 Signatureワイヤレスマウス」
ロジクール「Signature Plus M750」
ロジクール「Marathon Mouse M705m」
バッファロー「BSMBB705」
エレコム「M-XGM30BBSK」
5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（1）【接続方式】ノートPCで使うならBluetoothが便利
今から仕事用にマウスを購入するなら、ケーブルが邪魔にならない無線式が断然オススメ。その接続方式としては専用のUSBアダプターを用いるタイプと、Bluetoothタイプ、そしてその両方に対応している製品があります。
今のほぼすべてのノートパソコンはBluetoothに対応しているので、ノートパソコンと組み合わせるなら断然Bluetoothタイプです。また、複数のパソコンを使い分ける場合に、接続先を切り替えられる製品もあります。
5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（2）【ボタンの数やホイール】側面の「戻る」「進む」があると使い勝手は大違い
マウスのボタンについては、左右ボタンとホイールが基本で、それ以上あっても邪魔になるだけという意見もあります。ただ、側面にボタンが1つまたは2つあると使い勝手は全然違ってきます。
側面ボタンは一般にウェブブラウザーの「戻る」「進む」に割り当てることが多いのですが、前に見ていたページに戻るとき、側面ボタンで1つで移動できるか、カーソルを移動してアイコンをクリックするか、わずかな作業のようで大きな差が発生します。
また、ホイールを重要視する人は多いでしょう。大量の資料を捌くときに高速スクロールに対応していたり、Excelの操作に左右チルトがあると作業の効率が高まります。
5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（3）持ち運ぶならサイズや静音対応もチェック
ノートパソコンを持ち歩くついでに、マウスもカバンに入れている人は多いでしょう。その場合はやはりサイズや重量は気になるところ。持ち運ぶなら100g以下の製品が◎です。また、外で使う場合はマウスからの「カチカチ」のクリック音も気になるかも。その場合は、静音性を売りにしている製品を選びたいところです。
次ページでは、編集部がおすすめする5000円以下の仕事用マウス5製品を紹介します！
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