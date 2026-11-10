パソコンを使うときに、キーボードとともに重要なのがマウス！ パソコンに付属している物を使い続けるのはもちろん、1000円程度でも買えますが、毎日の仕事で使うなら、もう少し予算を上乗せして3000～5000円程度で考えたいところ。この価格帯でも操作のスムーズさや機能で単なる“安物”とは全然違います。

それでも量販店やECサイトに行くと、たくさんの製品があって、どれを選ぶかとても悩みます。そこで選び方とともに編集部が選ぶ5000円以下の仕事用マウスでベスト5の製品を紹介！ 購入時の参考にしてください！

5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（1）【接続方式】ノートPCで使うならBluetoothが便利

今から仕事用にマウスを購入するなら、ケーブルが邪魔にならない無線式が断然オススメ。その接続方式としては専用のUSBアダプターを用いるタイプと、Bluetoothタイプ、そしてその両方に対応している製品があります。

今のほぼすべてのノートパソコンはBluetoothに対応しているので、ノートパソコンと組み合わせるなら断然Bluetoothタイプです。また、複数のパソコンを使い分ける場合に、接続先を切り替えられる製品もあります。

5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（2）【ボタンの数やホイール】側面の「戻る」「進む」があると使い勝手は大違い

マウスのボタンについては、左右ボタンとホイールが基本で、それ以上あっても邪魔になるだけという意見もあります。ただ、側面にボタンが1つまたは2つあると使い勝手は全然違ってきます。

側面ボタンは一般にウェブブラウザーの「戻る」「進む」に割り当てることが多いのですが、前に見ていたページに戻るとき、側面ボタンで1つで移動できるか、カーソルを移動してアイコンをクリックするか、わずかな作業のようで大きな差が発生します。

また、ホイールを重要視する人は多いでしょう。大量の資料を捌くときに高速スクロールに対応していたり、Excelの操作に左右チルトがあると作業の効率が高まります。

5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（3）持ち運ぶならサイズや静音対応もチェック

ノートパソコンを持ち歩くついでに、マウスもカバンに入れている人は多いでしょう。その場合はやはりサイズや重量は気になるところ。持ち運ぶなら100g以下の製品が◎です。また、外で使う場合はマウスからの「カチカチ」のクリック音も気になるかも。その場合は、静音性を売りにしている製品を選びたいところです。

次ページでは、編集部がおすすめする5000円以下の仕事用マウス5製品を紹介します！