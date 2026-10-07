エレコムが左手用デバイス兼ドッキングステーションを発売

エレコムは10月7日、パソコン操作効率化とポート拡張を1台で実現する「8in1 ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」を発表した。10月上旬発売予定で、市場想定価格は1万980円。

よく使う機能をボタンとダイヤルに割り当て

操作も周辺機器接続もこれ1台で完結

「8in1 ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」（型番：DST-L080BPBK）は、本体上部にカスタマイズ可能な4つのキーとひとつのダイヤルを備えた新発想のドッキングステーション。

無料の専用アプリ「エレコム マウスアシスタント」を使用することで、キーボードやマウスを使わずに直感的な操作が可能。オンライン会議でのマイクミュートやカメラオン・オフ、音量調整をはじめ、動画編集や資料作成時のショートカット、テキスト入力、ズームイン・アウトなどを操作を自由に割り当てられるのが特徴だ。

100W PD給電＆4K/60Hz出力対応

デスク周りを快適にする8つのポート

ドッキングステーションとしては、USB Type-C×1、USB-A×2に加え、充電用USB Type-C×1を搭載し、最大100W（最大90W給電）のUSB Power Deliveryに対応。マウスやキーボードなどの周辺機器を接続しながら、ノートパソコンやタブレットの充電も可能だ。

さらに、最大4K/60Hz対応のHDMIポートや、SDカード/microSDカードスロット、有線LAN、イヤホン端子も搭載。データ転送から映像出力、ネットワーク接続、オンライン会議まで、パソコンまわりの環境をこれ1台で快適に拡張できる。

主な製品仕様

インターフェース：

・USB 5Gbps Type-C×1（データ転送専用）

・USB 5Gbps Type-A×2（データ転送専用）

・USB Type-C×1（充電用：USB Power Delivery、最大100W入力/最大90W給電）

・USB Type-C×1（アップストリーム）

・映像出力：HDMI×1（最大4K/60Hz）

・SDカードスロット/microSDカードスロット×各1

・有線LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）×1

・φ3.5mm 4極ステレオミニジャック×1

・ケーブル長：約0.3m

・サイズ：約74（W）×87（D）×59（H）mm

・重量：約250g

・対応OS：Windows 11/10、macOS Tahoe 26