エレコム「8in1 ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」
エレコムが左手用デバイス兼ドッキングステーションを発売
2026年10月07日 11時00分更新
エレコムは10月7日、パソコン操作効率化とポート拡張を1台で実現する「8in1 ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」を発表した。10月上旬発売予定で、市場想定価格は1万980円。
よく使う機能をボタンとダイヤルに割り当て
操作も周辺機器接続もこれ1台で完結
「8in1 ドッキングステーション（キー＆ダイヤル付き/5Gbps/4K60Hz）」（型番：DST-L080BPBK）は、本体上部にカスタマイズ可能な4つのキーとひとつのダイヤルを備えた新発想のドッキングステーション。
無料の専用アプリ「エレコム マウスアシスタント」を使用することで、キーボードやマウスを使わずに直感的な操作が可能。オンライン会議でのマイクミュートやカメラオン・オフ、音量調整をはじめ、動画編集や資料作成時のショートカット、テキスト入力、ズームイン・アウトなどを操作を自由に割り当てられるのが特徴だ。
100W PD給電＆4K/60Hz出力対応
デスク周りを快適にする8つのポート
ドッキングステーションとしては、USB Type-C×1、USB-A×2に加え、充電用USB Type-C×1を搭載し、最大100W（最大90W給電）のUSB Power Deliveryに対応。マウスやキーボードなどの周辺機器を接続しながら、ノートパソコンやタブレットの充電も可能だ。
さらに、最大4K/60Hz対応のHDMIポートや、SDカード/microSDカードスロット、有線LAN、イヤホン端子も搭載。データ転送から映像出力、ネットワーク接続、オンライン会議まで、パソコンまわりの環境をこれ1台で快適に拡張できる。
主な製品仕様
インターフェース：
・USB 5Gbps Type-C×1（データ転送専用）
・USB 5Gbps Type-A×2（データ転送専用）
・USB Type-C×1（充電用：USB Power Delivery、最大100W入力/最大90W給電）
・USB Type-C×1（アップストリーム）
・映像出力：HDMI×1（最大4K/60Hz）
・SDカードスロット/microSDカードスロット×各1
・有線LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）×1
・φ3.5mm 4極ステレオミニジャック×1
・ケーブル長：約0.3m
・サイズ：約74（W）×87（D）×59（H）mm
・重量：約250g
・対応OS：Windows 11/10、macOS Tahoe 26
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