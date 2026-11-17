40年超の歴史を持ち、最新技術を取り込みながら進化を続けてきたローコード開発ツール「Claris FileMaker」。同ツールのユーザーが全国から一堂に会する年に一度の祭典「Claris カンファレンス 2026」が、2026年11月11日～13日に開催された。

3日間にわたり、FileMakerの最新情報やユーザー事例、開発ノウハウを共有する90以上のセッションを展開。特に初日のキーノートでは、米Claris Internationalの幹部が、ローカルAIサーバーマネージャー「Claris Harbor」とエージェント型プラットフォーム「Claris Pulse」を世界に先駆けてサプライズ発表している。

AI時代にも変わらないビジョンの下で進化を続けるプラットフォームと、日本市場へのコミットメントが語られたキーノートの様子をレポートする。

AI時代にも「Appleの一員としての原則は変わらない」

キーノートは、グローバルセールス担当VPであるジェハーン・マシュー（Jehaan Mathew）氏の登壇で幕を開けた。まず語られたのは、AI時代における本質的な変化とClarisのスタンスだ。

「AIを巡る喧騒や流行の裏で、あらゆる企業がソフトウェア開発のあり方を見直している。一方で、かつてないスピードで変化が続くなか、誰もが刺激と同じくらい不安を感じているのが現実だ」（マシュー氏）

Clarisは、この状況をどう乗り越えようとしているのか。同氏は、変化や混乱の中で拠り所としている「不変の3つの軸」を挙げた。

1つ目は“パワフルなテクノロジーをすべての人へ”という、これまで一度も変えたことのない「目的（パーパス）」だ。「AI時代においても慌てて自分たちを再定義することはない。この40年間、あらゆる技術革新のたびに顧客と歩み、成長してきたDNAは揺るがない」（マシュー氏）

2つ目はユーザーやパートナーからなる「ピープル（コミュニティ）」だ。AIがどんなに優秀でも、組織固有の「コンテキスト」までは知らない。それを理解しているのは、イベント会場に集った現場のリーダーや開発者だ。マシュー氏は会場に向け、「皆さんこそが、成長の次のステップを描き、これから訪れるものに備える設計者であり、コンサルタントであり、“信頼されるアドバイザー”だ」と呼びかける。

そして最後は「プラットフォーム」だ。Clarisは、AIをはじめとする最新技術を取り込みつつ、信頼性やセキュリティ、可用性を犠牲にしないエンタープライズグレードの基盤を提供してきた。実際に最新の「Claris FileMaker 2026」では、AI機能の強化とともに、事業継続のためのバックアップサービスを大幅拡充している（参考記事：「Claris FileMaker」のAI機能が今年も進化！ 使いやすさと安定性を両立させた新版が登場）。

加えて、ソフトウェア開発そのものが問われる中、FileMakerでもAIと協働する「エージェント型開発」のネイティブ対応を進めている。現在、AIコーディングツールを通じてFileMakerのシステム開発が行える「Agentic Development Kit」をデベロッパープレビューで提供中だ。同キットによってAIエージェントがFileMakerのデータ構造（スキーマ）を読み込み、テーブルやフィールド、スクリプトなどを直接構築できるようになる。

マシュー氏は、「高度なテクノロジーを取り入れ、その摩擦を取り除き、創造性や日々の業務を支え、人の能力を拡張する。Appleの一員としての根底原則は今後も変わらない」と強調した。